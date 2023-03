Un jeune homme de Beauvechain obtenait des photos de filles dénudées via un jeu en ligne et les partageait sur des forums pédophiles du dark web.

Sept fillettes manipulées par un jeune homme de Beauvechain via internet

Ce sont des préventions graves qui valaient à un tout jeune homme de Beauvechain de se retrouver cette semaine sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Il devait notamment s’expliquer sur des faits de cyberprédation, d’incitation de mineurs à la débauche, de diffusion d’images pédopornographiques et même de viol… commis à distance.

L’enquête a des ramifications en France où durant le confinement, le prévenu avait noué des relations virtuelles avec une fillette de douze ans. Il se faisait passer pour un ado de 12 à 16 ans dans un jeu en ligne utilisé par les enfants. Une fois le contact noué avec des victimes potentielles, il leur demandait de passer sur Snapchat, orientait les conversations et finissait par solliciter des photos explicites.

Celles qui le bloquaient ou refusaient étaient menacées, et le Beauvechinois affirmait aussi qu’il allait avertir leurs parents. Pour faire pression, il indiquait aussi qu’il était prêt à diffuser les photos qu’il avait déjà obtenues. Sept filles se sont ainsi laissées manipuler.

Dont une qui est vraiment tombée amoureuse du prévenu, et a fini par céder à tous ses caprices. La fillette, même depuis le sud de la France, était complètement sous son emprise. Elle lui a par exemple envoyé, à sa demande, des photos sur lesquelles on la voit s’insérer plusieurs stylos-feutres dans le sexe et l’anus. Les enquêteurs ont pu l’identifier, alors que les autres victimes sont restées inconnues.

Sur le dark web

Saisissant : une fois en possession de ces clichés intimes, le prévenu les partageait sur les forums auxquels il s’était inscrit, sur le dark web. La police a pu retrouver ses messages, où il ne se contentait pas de publier les photos de ses victimes. Il accompagnait les publications de commentaires vulgaires et extrêmement méprisants pour les filles, et donnait en plus des conseils à ceux qui auraient voulu faire de même. En précisant par exemple que sur tel jeu, “la pêche est bonne”…

Abusant de la crédulité des victimes à cause de leur jeune âge, le gaillard a aussi promis à une joueuse de lui accorder un accès VIP payant dans son jeu favori. Mais il fallait pour cela qu’elle lui donne ses codes, ce qu’elle a fait. Résultat : le Beauvechinois a piraté son compte et s’en est servi pour rentrer en contact avec de jeunes garçons cette fois, et leur faire envoyer des photos alors qu’ils pensaient avoir à une jeune fille peu farouche…

”Les faits sont abjects, absolument odieux, a requis le ministère public à l’audience. Monsieur a clairement alimenté les réseaux pédophiles avec les images qu’il produisait, et donnait en plus des trucs aux autres utilisateurs !”

Le jeune homme n’a pas nié. Son avocate a expliqué qu’au départ, il s’était inscrit sur ces forums par curiosité malsaine. Ensuite, vu ses problèmes personnels importants dans la vie réelle, il a agi de manière à devenir “populaire” sur ces forums, comme les Youtubeurs en quête permanentes de likes…

Le ministère public a réclamé deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire obligeant le prévenu à un suivi thérapeutique. En soulignant aussi que le prévenu avait littéralement jeté en pâture ses victimes à des pédophiles.

L’avocate de la défense, qui a expliqué qu’il consultait déjà un psy depuis trois ans et avait complètement pris conscience de la gravité de son comportement, a demandé une peine ne figurant pas au casier judiciaire. C’est que son (très) jeune client termine de façon brillante des études pour exercer une profession où la moindre mention de soucis judiciaires lui fermerait irrémédiablement toutes possibilités d’emploi…