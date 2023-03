Jodoigne : BMW confisquée et 250 heures de travail pour un jeune fou de vitesse

Les agents retournent à la station-service : sur les images de caméras de surveillance, ils identifieront un jeune habitant de Ramillies dont la passion pour la vitesse sera confirmée par les images qu’il poste sur les réseaux sociaux.

”260 km/h ? C’était en Allemagne”

Ainsi, le 2 janvier 2022, on le voit dans une story mettre son véhicule en glisse dans un rond-point. Sur TikTok, il publie des vidéos de sa conduite sportive, dérapages et drifts à la clé sur des parkings mais aussi sur la voie publique. Il fréquente visiblement les rassemblements de passionnés de tuning et le jour des faits de Jodoigne, il a encore tourné une vidéo où on voit le compteur de sa BMW arriver à sa vitesse maximale, soit… 260 km/h ! Sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, l’intéressé a affirmé que c’était sur une autoroute allemande où la vitesse n’est pas limitée.

Par contre, il était poursuivi pour entrave méchante à la circulation vu son comportement à Jodoigne en soirée. “J’ai roulé de manière inappropriée, je ne le nie pas, a concédé le prévenu, né en 1997 et qui est déjà passé deux fois devant le tribunal de police. Mais ce jour-là à Jodoigne, je n’ai pas vu que la police était derrière moi…”

Dans le cadre d’un des jugements rendus par le tribunal de police, il a suivi depuis les faits une formation auprès de Vias, l’institut de sécurité routière, et il a dit s’être rendu compte de l’inconscience dont il faisait preuve. Il a certifié en avoir désormais fini avec le monde des voitures et de la vitesse.

”Le comportement de Monsieur était non seulement inadéquat, mais aussi dangereux, a requis la substitute. Les excuses après coup, c’est bien mais les autres usagers ont été confrontés à un malade dont les comportements peuvent briser des vies et des familles ! Il dit que c’est fini… Je ne suis pas opposée à une peine de travail avec un nombre d’heures suffisamment dissuasif pour qu’il arrête définitivement d’adopter cette conduite idiote. Et j’insiste pour que son véhicule soit confisqué.”

L’avocat de la défense a salué cette proposition et le tribunal l’a suivie dans le jugement qu’il a rendu ce mardi : la peine de travail de 250 heures devra idéalement être effectuée dans une institution accueillant des accidentés de la route, et la BMW du prévenu est bel et bien confisquée.