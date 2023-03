Les habitants de Biez interpellent le conseil de Grez-Doiceau : “Stopper le grignotage systématique des terres agricoles”

Un avant-projet pourrait être déposé pour le site. “C’est dans le but de trouver une solution à ce carrousel que nous nous tournons aujourd’hui vers vous.”

Les habitants de Biez ont toujours souhaité que cette prairie reste vierge de toute construction. Le problème, c’est qu’elle figure en zone rouge au plan de secteur. “Nous en sommes tous conscients et souhaitons nous inscrire dans une démarche constructive. Les habitants ont le sentiment, d’une part, que les remarques et contre-propositions de l’enquête publique du PCA de l’époque ont été négligées sur cette zone sensible. De plus, en six ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le climat qui s’emballe et la récente pandémie nous persuadent de l’importance de conserver des espaces verts et de limiter la bétonisation des sols. Nous sommes conscients que la marge de manœuvre d’un pouvoir communal est limitée en matière d’urbanisme. Mais des outils existent dans le CoDT pour donner à la puissance publique davantage de leviers”.

La demande est d’obtenir une mise en conformité du SOL. “Nous souhaitons un meilleur respect du patrimoine paysager particulier à la butte de Biez, et que l’on stoppe le grignotage systématique des terres agricoles. Nous voulons une protection de la zone humide avec sa faune et sa flore et la protection de l’alimentation de la nappe phréatique et du maillage écologique par une nette réduction de l’emprise au sol du bâti.”

Quelles sont les alternatives à la construction des 13 maisons unifamiliales dessinées par le SOL ? “Sans exclure d’autres pistes respectueuses du cadre, nous vous proposons plusieurs solutions à envisager avec les autorités communales dans le cadre d’une concertation citoyenne : le regroupement de quelques unités d’habitats mitoyens et abordables pour les jeunes ménages dans une structure de ferme en carré en bas de pente dans le respect du schéma villageois traditionnel ; ou l’implantation dans le bas du terrain de quatre ou cinq maisons groupées en interdisant toute création de voies carrossables dans cette zone. Nous sommes pour toute formule permettant le maintien de la plus vaste partie possible de la prairie en zone non construite et préservant les ouvertures paysagères actuelles.”

”Notre idéal serait la sauvegarde telle quelle de ce terrain”

Pour le reste du terrain, la délégation pense à la création d’un parc cinéraire et à la mise en valeur de la zone humide, ou alors au maintien dans le haut d’une prairie pour l’agriculteur qui exploite actuellement ce terrain, ou encore à la mise en place d’un verger collectif. “Tout en rappelant que notre idéal serait la sauvegarde telle quelle de ce terrain, le village s’est mobilisé pour demander qu’a minima il y ait une révision du SOL actuel, laquelle dépend de la volonté des autorités communales. Lors des précédentes élections communales, chaque parti s’engageait à préserver le caractère rural de l’entité. Voilà une bonne occasion de prouver qu’il ne s’agissait pas de promesses en l’air…”

Ajoutons qu’une pétition de 150 signatures soutient la demande de révision du SOL.

Quant à savoir si la solution pour les habitants ne serait pas d’acheter la parcelle en question, il faut savoir que le prix du terrain dépassait… le million d’euros.

Se pose aussi la gestion du lieu par après… à moins de le laisser en location à l’exploitant agricole. Il ne faut pas oublier que le terrain en zone à bâtir ne disposait que de quelques mètres en bordure de voirie avenue des Sapins comme rue du Beau site : de quoi bâtir peut-être cinq maisons à front de rue mais c’est bien la décision de lotir et d’ouvrir une voirie qui a donné une plus-value à la prairie (13 maisons unifamiliales autorisées). Il y a aussi eu l’idée du parc cinéraire qui aurait pu rentabiliser un peu le terrain mais alors une zone bleue d’équipements communautaires aurait mieux convenu.

Le collège ne reverra pas le SOL

L’échevin Laurent Francis (Écolo) a été chargé de répondre aux habitants. Voici l’essentiel de ses propos. ” Le plan communal d’aménagement (PCA), entre-temps renommé schéma d’orientation local (SOL), du préventorium de la Butte de Biez est un sujet sensible qui suscite de longue date des débats passionnés. C’est pourquoi, je rappelle que ce SOL a été élaboré après une analyse contextuelle approfondie et répond aux enjeux locaux en matière de développement durable, en tenant également compte des remarques et avis émis durant sa procédure d’élaboration.”

Les temps changent, a reconnu l’échevin, ” mais cela ne signifie pas que les recommandations de ce SOL adopté sous la précédente législature par le conseil communal il y a sept ans soient obsolètes. Nous ne prévoyons pas de le réviser, mais cela ne nous empêchera pas d’examiner les propositions alternatives des promoteurs si celles-ci respectent les options d’aménagement du PCA. D’éventuels écarts devront être justifiés et respectueux des valeurs communales. C’est d’ailleurs le cas en ce moment avec le projet des Anémones sur la partie du préventorium, tout comme avec les potentiels promoteurs qui se sont présentés pour un projet dans la zone d’habitat, même si à ce jour aucun de ces projets n’a abouti à une demande de permis.”

Laurent Francis a ajouté que le collège travaillera” en étroite collaboration avec vous, citoyens de Biez, pour préserver l’authenticité du village, et incitera les promoteurs à en faire autant, dans le respect des droits de chaque partie. Le SOL pour le préventorium de Biez a pour objectif de permettre une urbanisation maîtrisée et raisonnée de la zone d’habitat sur la pâture au sud du cimetière et du côté de l’avenue des Sapins, tout en évitant la dispersion des habitations et la fragmentation des zones d’intérêt biologique. C’est en accord avec les souhaits que vous venez d’exprimer, car la densité de logement prévue est légèrement inférieure à celle qui pourrait résulter de la stricte application du schéma de développement communal en vigueur. De plus, le SOL prévoit la construction en mitoyenneté et une répartition des habitations sur la partie nord du terrain, évitant ainsi un étalement en profondeur du terrain”.

L’aménagement de cette zone vise à préserver des ouvertures paysagères et le maintien d’une importante zone verte au cœur de l’îlot, qui pourrait être remise à la Commune pour des projets communautaires soutenus par les citoyens. ” Actuellement, la privatisation empêche tout projet de voir le jour. Par ailleurs, la création d’un parc cinéraire ou celle d’un verger conservatoire vont dans le sens des options du SOL et pourront contribuer à enrichir le patrimoine dendrologique de cette friche végétale.”

Par contre, ” contrairement à ce que vous avez suggéré, la répartition de l’habitat tient compte des zones à protéger ou à renforcer en évitant ainsi par exemple une ferme en carré au bas de la zone qui se trouverait en plein dans l’axe de ruissellement tout en nécessitant sa propre voirie d’accès, ou encore la construction en ruban le long de la rue du Beau Site, ce qui induirait un effet masse et la contrition de l’ouverture paysagère”.

Et si théoriquement, la révision du SOL est possible, ” elle devrait reposer sur de solides études et des options d’aménagements objectivées, adoptées sans recours d’aucune des parties. Quelle crédibilité et arguments aurions-nous pour nous relancer dans cette procédure alors que le conseil communal a adopté le résultat d’une telle étude à l’unanimité il y a 7 ans ?

Aujourd’hui, ce SOL nous fournit un outil supplémentaire pour encadrer l’urbanisation, tout en préservant le cadre rural et en limitant la densité hors des zones centrales, tel que c’est le cas pour cette zone enchâssée au centre de Biez.”

Avant de conclure en citant le rapport sur les incidences environnementales établi durant l’élaboration du SOL : ” Si un SOL n’était pas mis en œuvre, on peut craindre une plus grande dispersion des zones de construction et un mitage plus important des espaces encore non urbanisés ou occupés”.