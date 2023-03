Nivelles : la ministre Céline Tellier ne compte pas intervenir pour les occupants des immeubles évacués à la Maillebotte

Nous avions fait part du problème dans ces colonnes : les responsabilités dans le sinistre causé au départ par une fuite d’eau étant contestées, le règlement de l’affaire prend la direction du palais de justice. Ce qui est synonyme de longues procédures, alors que les occupants de la maison et de l’immeuble à appartements concernés par cet affaissement qui a mis en péril la stabilité des bâtiments ne peuvent toujours pas revenir habiter sur place.

Ils ne peuvent pas non plus faire passer un lift sur le côté du bâtiment pour récupérer leurs affaires personnelles et leur mobilier. Et comme le chauffage et l’électricité ont été coupés, l’humidité dégrade tout dans les logements inoccupés.

André Antoine a demandé à la ministre quel est le point de vue de la SWDE dans le litige en cours, et a suggéré que Céline Tellier tente encore une réunion entre les différentes parties. Au moins pour arriver à une médiation financière au profit des habitants lésés, qui ne sont pour rien dans cette histoire.

Dans sa réponse, la ministre a indiqué que des mesures de sécurisation avaient été appliquées après l’affaissement, notamment le remblayage de la cavité sous les immeubles. Mais le 9 décembre, l’assureur d’un des immeubles a lancé une citation en justice visant la Ville de Nivelles et la SWDE.

Un expert désigné par le tribunal sera dès lors chargé d’établir les causes du sinistre et à ce stade, “la responsabilité de la Ville ou de la SWDE n’est pas plus établie que celle d’autres parties”, selon la ministre Tellier.

L’expert judiciaire, lorsqu’il aura terminé ses investigations et estimera qu’il n’y a plus de danger à réintégrer les logements, pourra prononcer la libération des lieux sans attendre le jugement. Pour l’instant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la ministre ne compte pas intervenir, même si elle se dit sensible à la situation des occupants des lieux qui ont dû aller vivre ailleurs…

Une position qu’André Antoine a accueillie “avec un grand regret”.