Orp-Jauche : “Made in local”, un nouveau club d’affaires pour les entrepreneurs

Ce jeudi 9 mars, à 18 h 30, le club d’affaires “Made in local” propose une rencontre à la maison de l’entité de Jauche. L’occasion pour Laurent Lallemand de présenter ce projet dont il est l’initiateur : “Depuis que je suis entrepreneur à Orp-Jauche (environ 7 ans), mes clients qui sont, pour la plupart, des nouveaux habitants, me demandent souvent les coordonnées de différents corps de métier dans la construction mais aussi des métiers de bouche par exemple. Il y a quelques mois, je me suis dit qu’il fallait aller plus loin et fédérer sous l’égide d’une ASBL les commerçants de la région…”