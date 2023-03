Ottignies-LLN avait moins besoin de crèches, mais c’était avant…

L’annonce des fermetures de deux crèches privées situées à Ottignies-Louvain-la-Neuve inquiète. D’abord les parents dont les enfants fréquentent la crèche Poulpi.be, installée dans le parc scientifique Fleming à Louvain-la-Neuve, et ceux dont les enfants fréquentent la crèche ABChild, située à Céroux-Mousty. Mais aussi la députée wallonne Alice Bernard (PTB) qui a relayé ces inquiétudes parentales au parlement wallon : “Ces deux fermetures signifient la perte de 47 places en crèche pour l’entité. Par conséquent, 47 enfants se retrouvent sans crèche et autant de familles ne savent pas vers qui se tourner”.

La députée regrette également que, avant l’annonce des fermetures, la Région wallonne avait refusé de subsidier la création de nouvelles crèches dans la commune d’Ottignies-LLN : “Dans le cadre du plan Cigogne, le CPAS ottintois avait introduit une demande pour créer une nouvelle crèche de 70 à 84 places à Limelette, ainsi que 7 places d’accueil supplémentaires à la crèche des Colibris, à Céroux-Mousty qui en compte 21 actuellement.”

Alice Bernard interrogeait donc la ministre wallonne Valérie De Bue (MR) pour savoir pourquoi les projets ottintois avaient été recalés.

Avant de répondre précisément à la question, la ministre précisait que “le nombre de places à pourvoir sur le Brabant wallon s’élevait à 347 places, 399 après majoration de 15 % des places retenues, soit le nombre de places le plus important du volet 2 (du plan Équilibre) après la province de Liège. Le Brabant wallon représente donc un peu plus de 25 % du nombre de places à créer.”

Mais il n’était pas possible de financer tous les projets : “Le plan Équilibre ayant rencontré un franc succès, le nombre de places sollicitées s’est avéré nettement supérieur au nombre de places prévues, singulièrement dans le Brabant wallon”, affirme Valérie De Bue.

Ottignies-Louvain-la-Neuve a donc fait les frais d’une trop forte demande en Brabant wallon : “Il faut relever qu’au moment où ont été arrêtés les chiffres, la ville disposait d’un taux de couverture sur son territoire de 62,7 %. Il s’agissait du taux le plus élevé sur la province du Brabant wallon parmi les communes concernées par des projets introduits, justifie la ministre. C’est pour cette raison, basée sur des critères objectifs prédéfinis, que les projets introduits par le CPAS d’Ottignies-LLN n’ont malheureusement pas pu être retenus.”

Des fermetures plus nombreuses en Brabant wallon

Députée et ministre se sont accordées sur le fait que les fermetures de milieux d’accueil étaient inquiétantes. “Je reste préoccupée par l’ampleur de celles-ci, quantitativement plus importantes dans le Brabant wallon, et par leurs conséquences tant sur les enfants, les parents et les travailleurs des milieux d’accueil”, a affirmé Valérie De Bue.

”Je crains que ce soit une conséquence de la privatisation et de la logique de marché, puisque les crèches qui ferment sont essentiellement des crèches privées, qui sont donc moins dans les radars des autorités subsidiantes. Toujours est-il que cette situation est mauvaise pour la qualité, pour l’accessibilité et pour le coût pour les familles, mais aussi pour les conditions de travail du personnel des crèches”, a, pour sa part, conclu Alice Bernard.