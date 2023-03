Parité dans les collèges communaux : le Brabant wallon, meilleur élève de Wallonie

Parité et disparité

Présence des femmes dans les collèges communaux du Brabant wallon ©IPM Graphics

Pourtant toutes les communes du BW ne se valent pas en matière de parité. Certaines possèdent plus d’élues au sein des collèges que d’élus. Mais comme partout en Belgique, les femmes sont généralement minoritaires dans la gestion publique. Trois communes sont pionnières en termes de majorité féminine : Beauvechain, Mont-Saint-Guibert et Perwez qui ont une plus grande proportion de femmes dans leurs collèges communaux quatre sur six (66,7 %). Beauvechain se distingue des deux autres car elle a à sa tête une bourgmestre.

Plusieurs communes peuvent aussi compter sur une parité parfaite : Incourt, Ittre, Ramillies, Walhain et Waterloo. Les quatre premières communes possèdent trois femmes dans le collège communal sur les 6 sièges existants. Waterloo est une plus grande commune avec 8 places dans le collège : 3 échevines et une bourgmestre.

D’autres communes gardent une proportion supérieure à la limite du tiers. 42,9 % si le collège, au nombre de sièges impair, est composé de sept personnes dont trois femmes. Cela concerne Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Jodoigne et Lasnes. Même chose pour Hélécine, sur un collège de cinq personnes, deux sont des femmes.

À partir d’ici, les communes sont en dessous de la moyenne wallonne (37,9 %). Le nombre de femmes reste de 3 pour certaines autres communes proportionnellement plus grandes en population (et donc en sièges) . Ainsi pour Braine-l’Alleud, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wavre, les femmes occupent 3 des 8 sièges (37,5 %) et pour les deux dernières communes, des femmes occupent la place de maïeur.

Braine-le-Château, Chastre, La Hulpe et Orp-Jauche atteignent pile le tiers prévu par la législation wallonne, deux femmes sur les six sièges.

Finalement, sept collèges communaux brabançons sont en dessous du tiers à respecter. Mais le CDLD prévoit quelques dérogations comme mentionné plus haut. Ainsi Genappe, Grez-Doiceau, Nivelles, Rebecq, Rixensart, Tubize et Villers-la-ville ne comportent que 28,6 % d’effectifs féminins dans les collèges. 2 sur 7 à chaque fois et pour Rebecq et Rixensart, les bourgmestres sont des femmes. Certaines de ces communes, interrogées sur le sujet, répondent par un choix d’attribution des places en fonction des voix. On ne privilégie donc pas une personne pour une autre mais par la préférence des électeurs tout en respectant le souhait ou non de l’élu communal de monter dans le collège. Mais toujours dans le cadre des dispositions légales de minimum deux femmes.

Plus de femmes pour trois raisons

Une étude menée par le Professeur Geoffrey Grandjean (ULiège) pour le CRISP avance plusieurs grandes raisons à la plus forte présence de femmes dans les collèges communaux. La première étant que les grandes villes qui sont favorables à une meilleure représentation des femmes au niveau communal. Une autre est politique et concerne le parti Ecolo. En effet, l’étude montre que quand le parti écologiste est dans une majorité, le collège communal tend vers la parité. Sur les 77 échevins du parti, 38 sont des femmes et 39 des hommes. Au niveau maïoral, c’est moins vrai, sur les six bourgmestres verts, il n’y a qu’une femme : Julie Chantry, la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. La dernière raison tient du niveau socio-économique des communes. Généralement, plus il est élevé, plus la proportion de femmes dans les collèges est grande. Le Brabant wallon étant la province avec le revenu médian le plus élevé dans la région (et deuxième de Belgique), cela pourrait confirmer cette conclusion de l’étude.