Pas de changement pour ce qui est de la localisation : le grand feu aura lieu sur le site de la maison communale, avenue des Déportés, 48. Dès 18 h, le public pourra profiter de bars et de chalets proposant des boissons et de la petite restauration. Plusieurs associations et institutions proposeront ainsi des produits de bouche : le Lords Roller Hockey (assiettes de dégustation, soupe à l’oignon, soupe au potimarron), l’ASBL Kermesse d’Autre-Église (hamburgers, vins de fruits), l’AFER (la Chouffe), l’Alliance Huppaytoise (pékets) et l’ASCCR (softs, bières normales, vins), les pionniers de Bomal (hot-dogs, brochettes de bonbons), le club de football de Mont-Saint-André (pains saucisse), l’école Saint-Jean-Baptiste (cornets de pâtes), l’ASBL Les 1367 Divers Plaisirs (bar à champagne), Proforma (gaufres et bière Bertinchamps), le comité du jumelage Gérompont/Plourhan (planches d’apéro, durums) et L’Hacienda (tartiflettes).

À 19 h 30, un spectacle LED et pyrotechnique précédera l’allumage du grand feu prévu vers 20 h 30.