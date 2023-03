À Rixensart, on brûle encore des sorcières en 2023 : “il ne faut pas dramatiser”

À lire aussi

Françoise Lempereur, ancienne journaliste et titulaire de cours sur le patrimoine immatériel à l’Université de Liège, constate que les sorcières dans les grands feux : “il y en a de plus en plus”. Elle ajoute que les sorcières ne sont pas perçues ici comme des personnages historiques mais comme des personnages folkloriques. Et rappelle qu’il y a eu également quelques hommes, même si très peu, considérés comme sorciers lors des grandes persécutions des 16e et 17e siècles.

Une incarnation du mal issue de l’histoire de Blanche-Neige

Lors des grands feux, le caractère folklorique de la sorcière est considéré comme une image stéréotypée représentant le mal incarné. D’après la professeure, elle aurait été fort répandue par un certain dessin animé de 1937 : Blanche-Neige, avec son iconique Reine-sorcière. Le parallèle peut aussi être fait avec le bonhomme hiver. Il représente le mauvais, le froid et les maux de la société. En ce qui concerne Rixensart, le choix a été fait, à l’époque, de prendre l’image des sorcières pour faire le lien avec Halloween. Un choix qu’il ne faut pas dramatiser selon Françoise Lempereur.

Derrière ce type d’évènement, “il n’y a pas de volonté de s’opposer aux femmes”. Et pour rejoindre l’avis de la spécialiste, l’APéRix est en réflexion depuis deux ans “sur le nom de la fête et sur les images que cela pouvait éventuellement éveiller”. Une réflexion que les enseignants tiennent avec l’association de parents et qui demandent du temps “comme pour toutes les traditions”. Une volonté de changement qui a déjà amené à ce que les sorciers soient ajoutés au nom de l’évènement. L’APéRix annonce également qu’outre le personnage folklorique, la lumière est mise sur l’histoire des sorcières lors des cours. Une pratique que félicite la professeure de l’ULiège.

En plus, pour les carnavals et les grands feux, les femmes sont de plus en plus impliquées dans l’organisation et la participation. Et pour contrer certains groupes exclusivement masculins, elles créent de nouvelles associations. En témoigne “Clara Bistouille et Albe Zébuth”, un groupe folklorique de femmes déguisées en sorcières lors du carnaval de Fosses-la-Ville. Un sujet qu’a bien étudié Françoise Lempereur.

Pour terminer, la spécialiste ajoute qu’il s’agit avant tout d’évènements pour rire et se divertir : “les gens cherchent à s’amuser et à penser à autre chose surtout dans le contexte actuel”. Pas de volonté de nuire derrière mais simplement l’occasion “de fêter le retour du beau temps autour du feu” que ce soit pour les enfants, les enseignants et les parents se réjouit APéRix.