Des dizaines de magasins outlet, 800 logements, 6000 m² de loisirs, 9500 m² d’agriculture urbaine… : le “Tubize Outlet Mall” sort de terre (VIDÉO)

Le Tubize Outlet Mall (TOM) prend tout doucement forme. Les premiers résidents sont attendus en mai. ©Jean Luc Flemal

Le “Tom”, comme on l’appelle déjà, est “la première infrastructure de cette envergure au centre de la Belgique”, déclare son promoteur, Pascal Seret. Un projet alliant fonctions résidentielles, loisirs, services et détente pour former un outlet mall urbain. Outlet ? Ce concept, peu présent dans nos régions, désigne un ensemble de magasins de déstockage avec pour but de liquider les collections passées. Un concept que l’on retrouve notamment dans le Limbourg à Maasmechelen Village, avec parfois une différence de prix de 30 à 70 % sur des vêtements de marque.

Projet du Tubize Outlet Mall. ©D.R.

Mais le Tom ne sera pas juste un Maasmechelen brabançon… Le bourgmestre de Tubize, Michel Januth (PS), parle de “quartier pour vivre”. “Toutes les fonctions sont là pour que les habitants y vivent : logements, services, une crèche, une maison médicale, des commerces locaux en plus des loisirs”. Avec des espaces verts omniprésents, rajoute le maïeur. Le site proposera à terme 17.000 m2 de surface commerciale, pour 80 marques et enseignes et les gestionnaires s’attendent à un million et demi de visiteurs par an.

”Aboutissement d’une longue démarche de réhabilitation”

La construction du Tom est “l’aboutissement d’une longue démarche de réhabilitation”, pointe le bourgmestre, et s’inscrit dans le masterplan prévu par la Ville, voté à l’unanimité par le conseil communal en 2013. Les énergies et la mobilité douce sont des grands enjeux du plan. Pour s’y conformer, le Tom prévoit 1.100 places de parking dans les souterrains du quartier avec plusieurs centaines de bornes de recharge. Elles se chargeront avec les panneaux photovoltaïques placés sur les toits. 700 MW qui couvriront l’alimentation des bornes, ainsi que les besoins énergétiques du mall.

Pascal Seret, promoteur du Tubize Outlet Mall, et Michel Januth (PS), bourgmestre de Tubize, présentent chacun à leur tour le projet ©Jean Luc Flemal

Bien sûr pour un tel chantier, il y a des nuisances à déplorer. Michel Januth déclare être interpellé régulièrement par les riverains pour les nuisances sonores des travaux et les problèmes de circulation. Mais il rassure sur ce dernier point : la situation va évoluer dans les prochains mois. Le passage à niveau sera relié au pont et la nouvelle piste cyclable sera bientôt créée.

Une des plus grandes fermes urbaines au monde… sur le toit

L’environnement est une autre facette au cœur du projet. Les 9.500 m² de toiture vont donc servir à créer l’une des plus grandes fermes urbaines au monde. Avec 3.000 m² de serres, la volonté est de favoriser le circuit court et de fournir le restaurant gastronomique du site. En plus de la production maraîchère, les toitures comprendront des ruches et même… un poulailler. Le concept va même plus loin : “Nous avons également l’intention de développer des activités pédagogiques et ludiques autour de la terre et du bien-être, comme les ateliers fleurs comestibles ou du tricot pour confectionner des cache-pots”, informe Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae et chargée de l’aménagement des toitures. La conceptrice annonce aussi que les déchets végétaux seront compostés et alimenteront le jardin et les poules. La dénomination est trouvée, on parlera de… “poulebelle”.

Les 11,5 hectares pris par le Tom ne sont qu’une partie émergée de l’iceberg des anciennes Forges. Duferco a assaini 80 hectares du site. Avec cette immense surface restante, de nombreux autres projets pourront donc voir le jour dans les années à venir. Pour l’instant, le Tom clôt la première phase et les suivantes se poursuivront après l’achèvement des travaux du contournement nord de Tubize, prévu pour fin 2025. À partir de là, 360 logements supplémentaires seront construits le long du canal.

Difficile de se représenter le TOM pour l’instant mais les travaux avancent ©Jean Luc Flemal