Jodoigne : quelle saga, ces poubelles à puce !

Mais avec l’épouvantable nouvelle qu’ont reçue les autorités jodoignoises, l’échevine Bénédicte Delmez le dit elle-même, la pilule sera difficile à faire passer: "On a reçu les tarifs suite à l’appel d’offres et à notre grand désarroi, le coût pour la collecte des poubelles à puce est vraiment exorbitant. Du coup, on a demandé à l’intercommunale de lancer un nouvel appel d’offres, qui sera cette fois élargi."

"C’est carrément +110%"

Dans les faits, l’inBW a lancé plusieurs appels d’offres. Jodoigne fait partie du lot 4 avec Orp-Jauche, Hélécine et Incourt. "On est bien au-delà du coût prévu. C’est carrément +110% par rapport au système actuel avec les sacs. L’appel d’offres va donc rester ouvert en étant élargi à toutes les options, dont le maintien aux sacs. La question est de savoir si, en poursuivant avec le système des sacs, les coûts vont eux aussi exploser ou si la différence sera significative. Auquel cas nous devrons peut-être revoir nos choix. Mais on veut garder espoir, malgré la grande frustration, et on croit à une nouvelle offre de prix plus raisonnable. Nous prendrons de toute façon le temps de bien comparer."

Une certitude, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, tant pour la Ville que pour les habitants. "C’est un montant qui est plus que conséquent à répercuter sur chaque ménage jodoignois. Cela fait un peu peur d’imaginer l’augmentation de la taxe que cela peut induire. On espère vraiment de meilleures nouvelles prochainement."

"Passer aux poubelles à puce est la seule solution..."

D’autant que l’échevine insiste: "On est plus que convaincu que passer aux poubelles à puce est la seule solution actuellement pour contenir la production de déchets et inciter la population à mieux trier. Tout le monde au conseil communal est du même avis, opposition comme majorité. Mais je dois aussi rappeler qu’il serait utopique de penser que le ramassage serait un jour moins cher."

L’échevine attend aussi des explications pour justifier cette différence de prix pour le lot 4 par rapport aux autres lots du Brabant wallon. "Est-ce le contexte rural qui justifie la différence ? Car quand je regarde les autres lots, les prix sont bien plus raisonnables que pour nous…" De quoi ressentir une certaine forme d’injustice ? "C’est plus que frustrant, oui. Déjà que l’on sait que changer les habitudes des gens, cela va faire du bruit, leur dire qu’ils vont payer bien plus cher qu’ailleurs… Dire que nous pensions que se grouper avec Incourt, Hélécine et Orp-Jauche avait tout son sens et permettrait un tarif attractif…"