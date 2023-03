Orp-Jauche : l’église de Maret est mise en vente

”L’église est fermée depuis environ 25 ans, ce qui explique son mauvais état, a expliqué en substance le bourgmestre, Hugues Ghenne, toute en soulignant que les riverains souhaitent qu’elle ne disparaisse pas. On a essayé pendant des années de trouver des moyens pour la réaffecter. On a même répondu à un appel à projets de la Région wallonne pour obtenir un subside, mais le changement de ministre a fait capoter le dossier. Il faudrait au moins 500 000 € pour remettre l’église en état mais cela ne répondrait pas à un besoin de la population. Même l’évêché n’en veut pas. Il y a plusieurs années, il voulait conserver le terrain, au cas où le nombre de fidèles repartirait à la hausse.”

L’église Saint-Pancrace sera donc vendue. La décision a été prise par le collège communal, en concertation avec l’archevêché, et l’administration a rédigé un cahier des charges : “Le maintien du bâti est souhaitable et il serait en outre primordial que l’usage ne soit pas inconvenant et qu’il soit en accord avec la dignité de l’édifice en tant qu’ancienne église”. Et si possible, la nouvelle affectation profitera à la collectivité.

La valeur du bien a été estimée à 32 500 €. Ce qui s’explique notamment par l’impossibilité d’utiliser le bâtiment en l’état. Chaque offre sera évaluée, d’après une grille déjà établie, qui reprend le prix proposé, l’affectation, les délais de mise en œuvre ou encore le montage financier.

”Si au bout d’un certain temps le projet n’est pas réalisé, la Commune pourra récupérer l’édifice, pour ne pas que celui-ci se transforme en simple dépôt. Nous ne prenons donc que très peu de risques”, a souligné le bourgmestre.

L’argent récolté par la vente sera réservé en priorité à la rénovation des presbytères d’Orp-Jauche. En cas de surplus, ce sont les bâtiments à vocation culturelle qui bénéficieront du reste de l’enveloppe.