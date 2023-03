Ittre : Virginie Hocq a rencontré les écoliers des Longs Prés

Une fois par mois, Le Journal des Enfants (JDE) et ses journalistes invitent une personnalité à venir parler de son métier aux élèves d’une classe de 5e ou 6e primaire. Après la ministre Caroline Désir, John-John Dohmen ou encore Dirk Frimout, c’est Virginie Hocq qui était cette fois l’invitée en classe du JDE et qui a donc répondu aux nombreuses questions des élèves de 6e primaire de l’école communale Les Longs Prés, à Ittre. Et ceux qui se sont donc transformés en journalistes le temps d’une heure n’ont pas manqué d’ingéniosité à l’heure de rédiger leurs questions. "Comment avez-vous commencé votre carrière de comédienne ?", lance un des jeunes journalistes. "Ce n’était pas tout de suite une carrière, mais tout d’abord une envie, lui répond Virginie Hocq. Vous êtes en 6e primaire, moi, je pense que c’est arrivé quand j’étais en 3e. On avait des cours parallèles et un monsieur nous a proposé d’organiser le spectacle de fin d’année. Ce n’était pas une petite chorégraphie, il nous proposait d’étudier un texte et de jouer une véritable pièce de théâtre. Je ne connaissais pas cet univers, mais chaque fois qu’il venait le mercredi, c’était, à chaque fois, un super moment. J’ai pris un plaisir dingue à devoir apprendre ce texte. Mes parents n’en revenaient pas. Je ne savais pas, à l’époque, que je pourrais en faire un métier, mais cela me plaisait énormément de voir les réactions du public. J’ai demandé à pouvoir m’inscrire à l’académie et voilà comment mon envie a germé. C’était vraiment le tout début."