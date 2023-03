Cet événement est l’occasion unique pour le citoyen d’avoir accès aux lieux dans lesquels siègent les cours et tribunaux, ainsi que de recevoir des informations sur le fonctionnement de la justice et sur la profession d’avocat.

En se rendant accessibles à l’occasion de cette journée, les avocats veulent rompre avec l’idée reçue d’un fossé entre la justice et les citoyens et montrer un visage plus humain de l’institution judiciaire, par le biais de différents ateliers qui permettent de rendre compréhensible les différents aspects du monde juridique.

Rappelons que les tribunaux sont des lieux publics et que la plupart des audiences sont ouvertes au public en temps normal. Les coulisses des tribunaux, par contre, sont habituellement inaccessibles.

La journée "portes ouvertes" sera aussi l’occasion de partager un samedi en famille dans des lieux inhabituels et profiter d’activités pour les grands et les petits.

De nombreuses activités et animations sont prévues (procès fictifs, visites guidées, exposés, etc.).

En Brabant wallon, le rendez-vous est fixé au "vieux" Palais de Justice, place Albert Ier 17, 1400 Nivelles (de 10 h 30 à 14 h).

Au programme: découverte des lieux, procès fictifs, tables de médiation, explication de la profession d’avocat, questions/réponses et d’autres animations.

Plus d’infos, facebook.com/events/922449968786996