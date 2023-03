Les bandes enherbées ne sont pas des lieux de promenade, rappelle une commune du Brabant Wallon

"De plus en plus, on observe de longues bandes enherbées, en bord de route et chemin ou parfois au milieu des cultures. Ces bandes enherbées font partie des méthodes agro-environnementales et climatiques (MAEC), programme cofinancé par l’Union européenne et la Région wallonne, souligne en substance l’administration communale.

Ce programme incite les agriculteurs à transformer des bordures de champs, souvent moins productives, en bandes étroites de couvert prairial (graminées et légumineuses) exploitées de manière peu intensives, sans intrants (engrais notamment). En zone de cultures, les tournières enherbées sont devenues des éléments essentiels du maillage écologique dans le paysage agricole wallon."

Les bandes enherbées visent à préserver la biodiversité, renforcer le maillage écologique et protéger les sols en limitant l’érosion. Elles permettent aussi de protéger les eaux de surface et les eaux souterraines en agissant comme filtres (effet tampon) vis-à-vis des dérives et des écoulements en provenance des parcelles agricoles voisines.