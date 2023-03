La future clinique Saint-Pierre à Wavre présentée aux riverains : inauguration prévue en 2029

L'étude d'incidence pour le projet se termine et les responsables espèrent déposer une demande de permis unique en juin prochain. C'est alors que commencera une enquête publique et le but de l'info-expo de samedi était de prendre le temps, en dehors des obligations légales, pour informer complètement les riverains sur les différents aspects (mobilité, gestion des eaux pluviales, construction, nuisances...) du projet. Environ 140 personnes se sont inscrites pour participer à cette information.

L'actuelle clinique Saint-Pierre, construite il y a cinquante ans, ne correspond plus aux évolutions actuelles et ne peut plus être étendue alors que le déficit de surface est évalué à 25.000 m2. Les responsables ont acquis un terrain à Wavre qui offre une meilleure accessibilité - une bretelle reliera directement l'autoroute E411 au nouvel hôpital - et permettra de construire un hôpital totalisant 82.350 m2 de surface, 395 lits dans un premier temps (425 agréés) 18 salles d'opération et un parking de 1300 places. La construction représente un investissement d'environ 200 millions d'euros.

L'emplacement choisi, dont le Schéma d'orientation local (SOL) a été approuvé en 2021, permet aussi de préserver des possibilités d'extension. Le nouvel hôpital se trouve en effet au centre du Brabant wallon, province où une augmentation de population de 20% est prévue d'ici 2070, couplée à un phénomène de vieillissement qui entrainera de nouveaux besoins hospitaliers.

L'expo-info à destination des riverains vise à donner une information la plus complète possible sur le projet, avant la demande de permis qui devrait être déposée en juin. La préservation d'une zone tampon avec l'habitat existant, les gabarits des bâtiments (Rez+3+ toit), la gestion des eaux pluviales et les études qui ont planché sur la mobilité et les nuisances sont présentés. Tout comme les efforts réalisés en matière de gestion d'énergie (13.000 m2 de panneaux solaires sont prévus en toiture et des études sont en cours pour tirer profit de la géothermie) et de durabilité.

Le planning des travaux a également été communiqué. Si tout se passe comme prévu, le permis pourrait être obtenu début 2025. Commencerait alors un vaste chantier qui pourrait se terminer en 2029.