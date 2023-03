Le Café Recupel, point de collecte mobile, fait halte à Louvain-la-Neuve : "l’année dernière, nous avons récolté 10 tonnes d’appareils électriques"

Le Café Recupel est un point de collecte mobile. On peut y déposer des appareils électriques ainsi que des ampoules. Si l’appareil fonctionne encore, il est orienté vers un centre de réutilisation. S’il ne fonctionne plus, il sera vérifié sur place, et réparé si c’est possible. S’il n’est plus utilisable, il sera alors recyclé, ses composants seront donc récupérés.

"Il y a 50 millions d’appareils électriques qui traînent dans les tiroirs en Belgique. Recupel a été créé il y a plus de 20 ans par l’industrie pour récupérer les ressources dont elle a besoin comme les matières premières. Cela évite de les acheter à l’étranger", résume Bruno Vermoesen, responsable de l’économie circulaire pour BSH (électroménagers Bosch et Siemens).

La Café Recupel dispose aussi d’un vélo cargo qui permet de se rendre chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer: "L’année dernière, nous avons récolté 10 tonnes d’appareils électriques. Selon une enquête menée auprès de la population, 11% des gens disent jeter des appareils électriques usagés à la poubelle et 7% le font avec des appareils qui fonctionnent encore", signale Stijn Ombelets, porte-parole de Recupel.

Des effets bénéfiques sur trois plans

La ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi, s’est rendue sur place ce vendredi et a déposé un ordinateur portable usager: "Nous sommes au début de cette démarche de remise des appareils dans le circuit. La récupération d’appareils usagés est bénéfique sur le plan environnemental avec une réduction des déchets, d’abord sur le plan économique pour limiter l’acquisition des matières premières et notre dépendance vis-à-vis de l’étranger, ensuite sur le plan social avec la création de nouveaux emplois", a signalé la ministre.

Anne-Catherine Van Wassenhove est venue de Court-Saint-Étienne avec deux appareils: "Un appareil de massage et une pierrade". Une boisson lui est servie le temps que Yannick Claessens, technicien chez Recupel, examine les appareils. Le verdict tombe: ils sont irréparables. "Comme la dame ne les reprend pas, nous allons récupérer les pièces qui sont réutilisables."