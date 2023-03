L’Hélécine Green Business Park sera prêt à la fin de l’année : voici les détails du projet

À l’Hélécine Green Business Park, les PME auront la possibilité d’acheter ou de louer les unités. Celles-ci seront disponibles à partir du 4e trimestre 2023.

"Le projet consiste en la réalisation de trois bâtiments de type industriel, avec 63 places de parking, indique Geoffroy Dumonceau, chief development officer chez BVI.EU . Ce parc a pour vocation l’accueil d’entreprises actives dans les secteurs de la production, de l’entreposage, des services, de l’artisanat ou de la petite industrie. Les entreprises à la recherche d’espace pour grandir trouveront, au sein de l’Hélécine Green Business Park, le cadre idéal pour développer leurs activités selon leurs spécificités propres."

Pour le bourgmestre d’Hélécine, Pascal Collin, "les entrepreneurs ont besoin d’installations adéquates pour lancer ou développer une entreprise. Le parc d’activité offre une grande opportunité aux entrepreneurs locaux et constitue également un soutien bienvenu. En tant que Commune, nous sommes très heureux de l’arrivée du parc PME".

Michel Meers, fondateur de BVI.EU: "Nos ambitions sont grandes en Wallonie, comme dans les autres régions où nous sommes actifs. En témoigne ce nouveau projet en Brabant wallon. Cela me rend extrêmement fier, car les besoins des entrepreneurs locaux sont importants et nous pouvons leur offrir un environnement de travail idéal. Malgré le contexte économique difficile, nous continuons à développer des projets à valeur ajoutée pour les entrepreneurs, en Belgique comme à l’étranger. Les parcs d’activité sont non seulement porteurs de croissance économique, mais également créateurs d’emplois. Pour chaque centaine de mètres carrés de bâtiment, nous comptons en moyenne deux équivalents temps plein actifs dans nos parcs."

Atout non négligeable: une localisation stratégique. Hélécine se situe en effet à mi-chemin entre Bruxelles (55 km) et Liège (50 km), à 30 km au sud-est de Louvain, à 50 km au nord de Namur et à 10 km au sud de Tirlemont. Le parc est proche de l’E40 (sortie 26) et dispose d’une connexion vers la N29 (Tirlemont-Jodoigne-Charleroi) à 5 km.