Rafales de vent à Nivelles : plus de peur que de mal aux Récollets

Il a donc donné l’alerte et les pompiers ont été appelés sur place. L’architecte et le coordinateur sécurité du chantier ont aussi été appelés sur les lieux. Plus de pleur que de mal, finalement: la stabilité du grand l’échafaudage n’était pas compromise mais il semble que ce soient des objets non attachés, une échelle et une petite plateforme, qui ont été pris dans le vent et sont tombés. Il faut dire que la pente de la toiture en travaux est de… 60%.

"Ce n’est pas très grave et il n’y a pas de blessé: il n’y a que petits dégâts matériels de chantier", confirmait sur place un des responsables.

La chute de ces éléments s’est produite à l’arrière de l’église et par sécurité, les pompiers ont balisé les lieux pour éviter que des personnes passent trop près des échafaudages vu les conditions météorologiques. Ils sont également montés pour s’assurer qu’il n’y avait plus d’objets susceptibles de chuter.

Rien n’est tombé sur le clocheton de l’église, qui avait été enlevé en septembre pour être déposé au sol afin de faciliter le remplacement de sa couverture. Sa rénovation, réalisée sur le côté de l’édifice, est pratiquement achevée et il devrait être replacé au sommet de la toiture dans une quinzaine de jours.