La future clinique Saint-Pierre de Wavre présentée aux riverains : inauguration prévue en 2030

Cette façon de procéder n’est pas très courante et pour tout dire elle n’est même pas obligatoire. Mais voilà, l’étude d’incidences se termine. Les rapports des différents bureaux d’experts sont en cours de finalisation. Les responsables espèrent pouvoir déposer une demande de permis unique très prochainement. Ils avancent le mois de juin pour le dépôt de cette demande qui lancera alors l’enquête publique.

On s’en doute, l’"info-expo" (sic) de ce samedi était l’occasion pour les porteurs du projet de prendre le temps, en dehors des obligations légales, pour informer le plus complètement possible les riverains sur les différents aspects et notamment sur les points concernant la mobilité, la gestion des eaux pluviales, le gabarit des futurs bâtiments, les nuisances liées au chantier… et ainsi éteindre certaines oppositions au projet.

Une zone tampon large de 80 m

On ne peut nier que cette séance d’information, qui s’articulait autour de différents panneaux, a donné une information très complète sur le projet. Différents experts, architectes et membres du comité de direction de la clinique ont largement répondu aux questions des Wavriens présents. Ainsi, ceux-ci ont pu apprendre que le projet avait été totalement conditionné par la proximité des habitations et que le projet profitera au maximum du dénivelé naturel pour minimiser l’impact de la hauteur du bâtiment (rez + 3 + toit) avec une réduction harmonieuse du gabarit du côté des riverains les plus proches grâce à l’aménagement d’une zone tampon large de plus de 80 mètres au nord du site.

Tout ce qui concerne la gestion des eaux pluviales a aussi fait l’objet d’une attention toute particulière en se basant sur une hypothèse nettement plus sévère que les dimensionnements classiques. Le projet privilégiera l’infiltration totale du volume de pluies exceptionnelles et il interdira les ruissellements hors site, grâce à la création de deux grands bassins d’infiltration pour gérer les événements pluvieux importants. De même, les aspects mobilité et d’autres nuisances potentielles n’ont pas été négligés.

Cinq phases jusqu’en 2029

La réalisation de la nouvelle clinique Saint-Pierre se fera en 5 phases. La première phase, prévue pour cette année, concernera l’aménagement de la zone tampon et des essais de géothermie. En effet, le futur hôpital s’intègre dans une démarche durable très poussée avec l’installation de 13 000 m2 de panneaux photovoltaïques, une haute isolation thermique et acoustique et un système de chauffage et refroidissement par la géothermie. En outre 4 500 m2 de toitures vertes sont prévues.

La seconde phase, prévue en 2025, concerne le terrassement et les fondations. Viendront ensuite (2025- 2027), le gros œuvre et la création de la bretelle de sortie de l’E411. Tous les parachèvements sont prévus entre 2026 et 2029 au cours d’une quatrième phase, en même temps que la cinquième phase qui concerne les abords et les parkings.

La nouvelle clinique Saint Pierre totalisera 82 350 m2 de surface, pour 395 lits dans un premier temps (425 agréés), 18 salles d’opération et un parking de 1300 places. La construction représente un investissement d’environ 200 millions d’euros. L’inauguration est prévue à l’horizon 2030.