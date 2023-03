Lasne : la Compagnie de la Tartine remonte sur les planches

Dans le Brabant wallon, on ne compte plus les acteurs, les créateurs et les artistes qui montent sur scène pour proposer tout type de spectacles dans les plus grandes villes comme dans les plus petits villages. Parmi ce panel de comédiens, il y a, à Lasne, ceux de la Compagnie de la Tartine. Cette troupe de théâtre, formée en 2016 et composée de comédiens amateurs, s’apprête à proposer au public une pièce qu’elle n’a encore jamais jouée. Et ce, dès le vendredi 17 mars prochain et jusqu’au samedi 25, date de la dernière représentation. La pièce: La Bonne Adresse.