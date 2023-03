Guide Michelin 2023  : Benjamin Laborie a déplacé son étoile de quelques kilomètres, de Plancenoit à Ohain

”Le début de l’aventure”

La Jeune province est donc heureuse de pouvoir compter sur un talent comme Benjamin Laborie qui s’est lancé dans ce nouveau projet culinaire avec La Table qui porte son nom et qui n’est ouverte que depuis le 29 novembre dernier.

”Nous sommes honorés d’avoir été récompensés d’une étoile. Tout simplement merci. Et un merci particulièrement à vous, de votre fidélité depuis notre ouverture ! Ce n’est que le début de l’aventure”, indique le chef sur Facebook.

Formé à l’école Ferrandi à Paris et ayant travaillé chez Michel Guérard et Michel Bras, deux chefs triplement étoilés, Benjamin Laborie a commencé à travailler en Belgique voici une dizaine d’années et vole d’étoile en étoile.

”Pour le chef Benjamin Laborie, la cuisine est une vocation. À 14 ans déjà, il en est certain, c’est la cuisine qu’il veut faire et rien d’autre. Mais on ne s’improvise pas chef, il intègre donc la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi à Paris. La cuisine est aussi un compagnonnage, un apprentissage fait de rencontres et de partage. C’est aux côtés de légendes de la gastronomie française qu’il parfait ainsi ses connaissances. Il découvre les produits du terroir français, prestigieux ou simples, mais qu’il choisit de travailler pour toujours les sublimer. Son parcours le mène à la Villa Belrose** à Gassin (Saint-Tropez) puis chez Michel Guérard (Les Prés d’Eugénie***) et chez Michel Bras*** qui lui transmettent le goût du travail bien fait, des saveurs et la passion des herbes. Après un passage en Nouvelle-Zélande, c’est en Belgique qu’il dépose ses valises et plus précisément à Bruxelles. En 2013, il obtient le prix Gault et Millau du meilleur nouveau restaurant pour le Bowery. En 2019, il reçoit une étoile du guide Michelin concrétisant le fruit de nombreuses années de travail et de passion. 2022 signe le départ d’une grande aventure avec l’ouverture son restaurant, La Table, à Lasne”, peut-on lire sur le site de son nouvel établissement qui prend la place de La Ligne Rouge dans le palmarès du Guide Michelin et qui rejoint les quatre restaurants auréolés d’une étoile en Brabant wallon au palmarès du Michelin : Maison Marit et Philippe Meyers (Braine-l’Alleud), Bistro Racine (Braine-le-Château) et Aux Petits Oignons (Jodoigne).

Bib Gourmand

Pas de changements au niveau des Bib Gourmand en Brabant wallon parmi lesquels on note la fermeture de deux établissements primés : Le Petit-Fils (Couture-Saint-Germain) qui fermera fin mars et Felicità (Waterloo), le restaurant de Renato Carati et Jean-Michel Zecca qui vont mettre fin à la belle histoire.

Les Bib Gourmand du Brabant sont : Tero (Bierges), Maïnoï (Braine-l’Alleud), Le Sixième (Jodoigne), Dis-moi où ? (Nivelles) et Mamie Louise (Wavre).