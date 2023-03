La Brassicole de retour à Louvain-la-Neuve pour une 7e édition : 22 exposants et une quarantaine de bières à 1€

Le Brassikot a sélectionné 22 exposants, surtout des microbrasseries, qui présenteront une quarantaine de bières au total. "Le but est de faire découvrir des brasseurs encore inconnus du grand public pour les aider à se faire connaître et s’imposer sur le marché belge", confie Élodie Kuyper, chargée de communication du Brassikot. Pour mener à bien ce projet, "on commence tôt, sourit William Monoyer, responsable sponsoring. Dès le premier quadrimestre, il y a toutes les demandes administratives à remplir, les contacts à prendre avec les brasseurs et la location du matériel à organiser. Ça demande beaucoup de temps".

À côté de cela, le Brassikot fait appel aux subsides de l’UCLouvain et à des sponsors pour concrétiser son projet. Le rayonnement du festival n’est encore que régional, mais le Brassikot aspire à plus de notoriété dans les années à venir. S’inscrivant dans un contexte de fête, les organisateurs mettent un point d’honneur à sensibiliser leurs festivaliers au programme "Guindaille 2.0". "On ne veut interdire ni l’alcool, ni la fête mais simplement faire prendre conscience aux gens qu’il faut boire avec modération", indique Élodie Kuyper. Pour cette raison un spot "Guindaille 2.0" et des camelbags sont prévus. Et l’eau sera disponible gratuitement aux visiteurs.

La majorité du public étant étudiant, les organisateurs ont souhaité maintenir le prix des galopins à 1 €, alors qu’en moyenne le prix des bières a augmenté depuis quelque temps d’environ 30 %.