Le retour du carnaval à Braine-le-Château : un cortège court mais intense

Les géants locaux – Comte Brennus et son épouse Dame de Noucelles – menaient à leur suite des chars aux sonos tonitruantes et tous plus bigarrés les uns que les autres. Et si le cortège n’était pas très fourni, l’ambiance était bien au rendez-vous sur et autour des chars à thème comme Madagascar, les Super Héros ou encore les militaires. Confettis et bonbons fusaient des remorques pour le plus grand bonheur des petites têtes blondes.

Communion avec les Gilles et Paysannes du Pilori

Mais le carnaval de Braine-le-Château, c’est aussi la communion des Castelbrainois et Castelbrainoises avec leur société de gilles: les Gilles et Paysannes du Pilori. Les sabots, grelots et apertintailles ont résonné au rythme des airs de gilles tandis que les plumes des chapeaux dansaient dans les airs et que les oranges sanguines volaient en tous sens. Un carnaval qui avait un petit goût particulier pour la société puisqu’elle soufflait cette année ses quarante bougies.

Petits et grands ont pu apprécier le retour de cette fête à l’image de la petite Anaïs qui, du haut de ses trois ans et demi, vivait son tout premier carnaval avec des yeux grands écarquillés et le sourire aux lèvres. Une bonne humeur qu’on retrouvait également sur les terrasses des cafés et bistros de la commune où les groupes d’amis se retrouvaient pour un moment convivial.

Mais le carnaval à Braine-le-Château n’est pas encore fini puisque ce lundi soir, les Gilles et Paysannes du Pilori pour le traditionnel brûle bosses qui aura lieu à 20 h 30 sur la Grand-Place de Braine-le-Château.