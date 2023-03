L'intimiste Cabaret du Moine de retour dans la salle romane de l'abbaye de Villers-la-Ville : voici le programme

Verdict ? Succès incontestable sous les magnifiques voûtes de pierres datant du XIIIe siècle ! En 14 soirées, le nouvel espace a accueilli 1370 spectateurs venus écouter 28 humoristes, et le même nombre de musiciens. De quoi inciter les initiateurs à plancher sur une nouvelle saison, et celle-ci arrive. Le "Cabaret du Moine" revient en effet du 16 mars au 22 avril, pour une deuxième édition.

"Plus que jamais, l’abbaye de Villers soutient les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles", indiquent les responsables qui ont sélectionné des musiciens, compositeurs et interprètes belges, mais proposant des univers très variés. On pourra ainsi écouter de la musique classique, des airs irlandais, de la pop française, des chansons francophones, de la musique tzigane…

Concrètement, le programme complet consultable sur le site internet de l’abbaye ( www.villers.be) – c’est aussi par ce biais qu’on réserve les tickets – mentionne notamment la venue du guitariste Jacques Stotzem, d’OK Panda, du pianiste Alexis Thibaut de Maisière en duo avec la violoncelliste Camille Seghers, du chanteur Romain Helvetius, de Coline Blf…

Voilà pour la musique mais le Cabaret du Moine, c’est aussi de l’humour et pour la programmation, une collaboration avec la plateforme What The Fun, qui permet aux jeunes humoristes de faire leurs premiers pas sur scène, a été instaurée. La mode est incontestablement au stand-up et dans son communiqué, l’abbaye espère pouvoir faire découvrir au public les futurs Alex Vizorek, Laura Laune et autre Guillermo Guiz. Croisons les doigts…

Le cabaret étant défini par le dictionnaire comme un établissement où les clients profitent d’un spectacle tout en consommant des boissons et de la nourriture, les organisateurs précisent également que le Bistro de l’abbaye est attenant à la salle romane et propose lors des concerts et spectacles sa carte de bières d’abbaye, de plats à base de produits locaux et de tapas. Pour certaines soirées, il y aura aussi un buffet thématique.