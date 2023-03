Nivelles : les Bulky Games (ex-Air Games) débarquent au parc de la Dodaine

Pour la première fois, cet événement pas comme les autres débarquera à Nivelles. Ce sera le 2 juillet dans le parc de la Dodaine pour le grand public, avec également une formule pensée pour les entreprises et proposée le vendredi 30 juin aux amateurs de team building.

Pas besoin d’être un athlète accompli, selon les organisateurs: on peut participer à partir de 12 ans et les départs se font en "vagues", sans compétition et sans classement entre les participants. "La seule chose qui compte: franchir la ligne d’arrivée en s’étant amusé comme un enfant", résume la société organisatrice, Denali Outdoor Event, basée à Bierges.

D’ailleurs, dans les événements du genre, il n’est pas rare de voir des amateurs s’élancer sur le parcours pour le fun, avec un déguisement. Bon, évidemment, vu la nature des obstacles à franchir, on évite les chaussures à pointes et les crampons…

Au total, 14 obstacles gonflables spectaculaires seront installés à la Dodaine. Sans obligation de les passer tous: il est toujours possible de les contourner quand on ne se sent pas de taille et l’idée n’est pas de prendre des risques, juste de s’amuser… et profiter éventuellement du spectacle en regardant les autres qui s’y essaient.

Le parcours utilisera différents endroits du parc, passant par les sentiers et les alentours. Durant toute la journée, une animation musicale sera également assurée par un DJ et un "village" proposera notamment… des jeux gonflables.

Les pré-inscriptions sont ouvertes: les amateurs peuvent déjà laisser une adresse mail sur le site internet de l’organisation ( https ://fr-be.bulkygames.com) pour pouvoir s’inscrire le 21 mars à des prix avantageux, le tarif étant progressif par rapport à l’approche de la date de l’événement.