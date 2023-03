Orp-Jauche : succès pour la soirée inaugurale du club d’affaires Made in local

Made in local, nouveau club d’affaires désireux de rayonner sur Orp-Jauche et sa région, proposait jeudi dernier sa soirée inaugurale. À la tête de Made in local, Laurent Lallemand, électricien ultra-motivé à échanger et permettre le réseautage. "Une centaine de personnes s’étaient inscrites pour la soirée et 90% d’entre elles étaient présentes", dit-il. Une bonne partie des élus communaux étaient présents, parmi lesquels le bourgmestre d’Orp-Jauche, Hugues Ghenne, et l’échevin du Commerce, Didier Houart. Ce dernier a d’ailleurs pris la parole pour saluer la création du nouveau club d’affaires.