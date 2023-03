Lauréat du prix Renaudot et du prix Goncourt des Lycéens en 2014 pour son roman Charlotte, David Foenkinos a écrit plus de vingt romans et nouvelles, trois pièces de théâtre, et a co-réalisé avec son frère Stéphane trois longs-métrages et un court-métrage.

Son roman La Délicatesse a été adapté au cinéma par Jean-Paul Rouve en 2014 et a dépassé le million d’entrées en France.

Il sera présent à l’IPET de Nivelles le 17 mars 2023 de 10h à 12 h 30 afin d’échanger avec près de 200 élèves de trois écoles provinciales et une dizaine de leurs professeurs.

La rencontre, organisée dans le cadre du Plan Lecture des établissements scolaires provinciaux, se clôturera par une séance de dédicaces. La presse est cordialement invitée à assister à l’événement.

"Remettre la lecture au cœur des apprentissages est un enjeu essentiel sachant qu’elle participe à l’épanouissement des jeunes et à leur ouverture d’esprit. Ces rencontres sont des opportunités d’échanges et de matérialiser dans le"réel"ce contact avec la lecture", indique dans un communiqué, Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Enseignement.

Chaque année, le Brabant wallon soutient la lecture et l’écriture par diverses actions: subventions aux bibliothèques, acquisition d’ouvrages d’auteurs du BW, promotion des auteurs via la page Facebook "Le Livre tout proche", soutien de la Maison du Conte et de la Littérature, service de bibliothèque itinérante "Place aux Livres", concours d’écriture…