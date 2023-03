"Babysses", un spectacle de danse pour... les bébés de 4 à 18 mois, bientôt à Rixensart

"Babysses , c’est un jeu de mot entre baby et abysses, sourit la danseuse Erika Faccini qui a créé le spectacle avec Aurore Brun. L’univers est celui des profondeurs marines qui sont explorées par une femme, moi en l’occurence. Je joue sur les contrastes : je réalise des mouvements lents ou rapides, petits ou amples, je suis parfois proche des bébés et de leurs parents, parfois plus loin. J’essaye d’être le plus souvent possible à leur niveau, au sol donc, et la majeure partie du temps, je les regarde pour les attirer, maintenir le contact avec eux et les impliquer, sinon on les perd. Je ne parle pas, c’est ma présence qui doit retenir leur attention."

"Un moment apaisant pour les enfants, relaxant pour les parents"

Et la danseuse italienne, établie en Belgique depuis 2012, l’assure : les bébés pleurent rarement pendant la représentation. "Ils sont scotchés. C’est un moment apaisant. Pour les parents aussi, c’est relaxant et Babysses leur permet de vivre un temps différent avec leur enfant. Une autre relation s’établit."

Erika Faccini évolue dans un espace rempli de créations textiles d’Aurore Brun, notamment crochetées à la main, qui rappellent les milieux sous-marins. "Je danse, je joue avec ces créations, dont une, par exemple, représente une méduse."

La bande sonore, signée par Brice Cannavo, évoque aussi cet univers aquatique qui n’est pas sans rappeler l’utérus.

"Pendant la représentation qui dure une demi-heure, on invite les parents à garder leur bébé près d’eux. Mais si ce n’est pas possible, les bébés peuvent venir dans l’espace et je m’adapte. Une fois que j’ai fini de danser, on invite les bébés à venir à explorer cet univers et toucher et interagir avec les matières."

Trop peu de spectacles dédiés aux tout-petits

Mais comment l’artiste a-t-elle eu l’idée de créer un spectacle pour des si petits ? "L’envie est née avec ma première fille qui a maintenant 8 ans et ce désir s’est renforcé avec la naissance de mes jumelles qui ont 4 ans. J’essayais des choses avec elles : je dansais avec un foulard près d’elles et je regardais comment elles réagissaient, par exemple. Je me roulais par terre, elles me montaient dessus… Cela m’a donné envie de créer quelque chose pour les bébés, d’autant qu’il y a peu de spectacles qui leur sont dédiés. J’ai d’abord fait des ateliers dans les crèches. Quand j’y danse, je suis comme un poisson dans l’eau ! Puis j’ai voulu aller plus en profondeur avec un spectacle."

Cela a été rendu possible grâce à sa rencontre avec Aurore Brun lors d’un stage à la Maison des Cultures de Molenbeek. Ensemble, elles ont ensuite monté un projet artistique dans une école spécialisée de Woluwe-Saint-Lambert, CETD. "Elle accueille des enfants polyhandicapés. Je dansais auprès d’eux en m’appuyant sur les créations textiles d’Aurore. C’est là que j’ai su que c’est avec elle que j’allais créer un spectacle pour les bébés."

Ajoutons que Babysses a été sélectionné, aux côtés de 8 autres créations, par l’ONE pour les spectacles en crèche pour 2023 et 2024. "On propose une version allégée dans les crèches. On vise toujours les bébés de 4 mois à 18 mois, soit avant qu’ils ne marchent. Après, ils ont déjà une autre attitude", s’amuse Erika Faccini.

"Babysses", le 23 avril à 10 h et 15 h au centre culturel de Rixensart ; 5 € (bébé), 9 € (adulte) ; réservations : www.ccrixensart.be.