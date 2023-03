Moins de voiture, plus de verdure: voici le futur "cœur de village" d’Orp-Jauche

C’est dans cet état d’esprit que la place va être modifiée d’ici trois ans. Les voitures vont devoir céder du terrain et aller se garer ailleurs. Pas beaucoup plus loin: les places de parking situées le long de la grande pelouse calée entre la plaine de jeux et le hall communal resteront disponibles.

Des mariages en extérieur

"Nous voulons que les Orp-Jauchois prennent possession de cet espace pour en faire un lieu de vie, un lieu où on pourra faire des mariages en extérieur, par exemple. On a bien vu pendant le Covid que c’était possible et que ça plaisait", s’enthousiasme le bourgmestre.

Vue depuis la sortie de la salle des mariages.

Si Orp-Jauche se lance dans une rénovation de son cœur de village, c’est, les responsables communaux ne s’en cachent pas, parce que la Région wallonne leur en offre l’opportunité. "Sans subsides, on ne l’aurait pas fait, reconnaît Hugues Ghenne. C’est un subside qui impulse vraiment une dynamique."

Orp-Jauche fait partie des 132 communes de moins de 12 000 habitants qui ont répondu à l’appel à projets "Cœur de Village" lancé par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

78 communes ont été sélectionnées pour bénéficier d’une aide régionale de 500 000 € maximum pour un montant total de 37 millions d’euros. Parmi elles, trois Communes du Brabant wallon: Orp-Jauche (500 000 €) mais aussi Braine-le-Château (500 000 €) et Walhain (435 634,81 €).

Le ministre Collignon était à Orp-Jauche ce lundi 13 mars pour constater de visu ce qu’Orp-Jauche comptait faire du subside d’un demi-million. "C’est typiquement ce qu’on avait à l’esprit: un point de rencontre avec de la verdure, commente Christophe Collignon. Une place, on ne la refait pas tous les dix ans, il faut penser l’espace pour le futur."

Et le futur, dans le cœur d’Orp, c’est moins de voitures, plus de mobilier urbain, plus de jeux, une meilleure place pour le monument aux morts, une pergola, une fontaine, des arbres fleuris en différentes saisons… L’ensemble du projet est estimé à 660 000 €, dont 500 000 € seront donc subsidiés par la Région wallonne.

Les échéances de ces changements ne sont pas encore connues avec précision. Mais il faudra faire vite: dans les trois ans. C’est une condition posée par la Région. "Trop souvent, il se passe beaucoup trop de temps entre le moment où on décide d’un projet et le moment où on le réalise, regrette le ministre Collignon. C’est pourquoi (dans le cadre de cet appel à projets) nous partons sur un principe de confiance (aux Communes) pour accélérer les projets." Aux Communes de ne pas traîner en route.