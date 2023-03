Ittre peut espérer des subsides pour construire une école à Virginal

La Commune pourra-t-elle compter sur l’aide financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réaliser ce projet ? C’est la question qu’a posée le député André Antoine (LE) au ministre en charge des Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden (PS).

"Ni mon cabinet ni mon administration n’ont reçu ce dossier. Je ne peux donc pas en faire une analyse précise ni me positionner sur son éventuel subventionnement", a, d’emblée, prévenu le ministre Daerden.

"Sur le principe et en fonction des éléments que j’ai lus, ce dossier me semble pouvoir être soumis dans le cadre du plan d’investissement exceptionnel qui sera prochainement lancé, a poursuivi Frédéric Daerden. En effet, la démolition et la reconstruction d’une école avec extension seront possibles pour les établissements en zone de tension, ce qui est le cas (ici). Puisque nous n’avons pas reçu ce dossier, il est délicat de se positionner sur les modalités de financement et les priorités accordées. S’il devait être financé grâce au plan d’investissement exceptionnel, le taux de subventionnement de base serait de 65%, pouvant être majoré en fonction de différents critères, dont la création d’un tronc commun, ce qu’ambitionne la Commune d’Ittre."

Quand l’appel à projets sera lancé, "seuls les besoins seront donc pris en compte", assure le ministre sans rien promettre pour Ittre ou pour d’autres.