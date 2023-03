Le centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a un nouveau nom : Spott

En octobre dernier, le centre culturel consultait la population pour lui trouver un nouveau nom. Huit propositions étaient lancées (Impulso, La Croisée, Colonne Culture, Le Pic, La Chamade, Keûr, Apercio et Onova). Mais le public avait aussi la possibilité d’avancer ses propres idées. Au total, 344 personnes ont participé au processus et plus d’une centaine de noms a été énoncée. Et au final, c’est donc un nom proposé par le public qui a été retenu par le centre culturel.

Qu’est-ce qui se cache derrière le Spott ?

"Un spot, c’est un nom commun dans le monde de la culture. En outre, il est court, facilement prononçable et il peut facilement entrer dans le langage courant tout en étant singulier, souligne Étienne Struyf, le directeur du centre culturel. Cela soutient que nous mettons en lumière toutes les formes de culture."

Et le président du centre culturel, Michaël Gaux, aussi président du CPAS ottintois, d’ajouter : "Cela évoque aussi le prisme à travers lequel regarder la culture. Le centre culturel donne un éclairage pour que chacun puisse se faire son propre point de vue."

Étienne Struyf pointe enfin qu’un spot, c’est "the place to be, c’est un lieu prisé".

Un second "t" a été ajouté pour le nom du centre culturel afin de reprendre les trois premières lettres d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et ainsi marquer l’ancrage local. Il permet en outre de donner une position centrale au "o".

Cette lettre se présentera de multiples façons, de quoi rendre le logo dynamique et évolutif.

"On réfléchit depuis deux ans à ce changement de nom, explique Étienne Struyf. Le centre culturel a une identité diffuse : son magazine s’appelle La Boussole, son site web, le poleculturel.be… Cela manquait de cohérence."

Michaël Gaux reconnaît aussi que les centres culturels véhiculent parfois une image vieillotte. "Il faut donc la moderniser."

D’autres l’ont déjà fait, avec un certain succès, comme le Wolubilis, par exemple, le centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert.

Pas qu’un changement de nom

Au-delà du nom, c’est tout l’univers graphique du centre culturel qui change. C’est notamment un nouveau site web, www.spott.be, où il y aura, entre autres, un agenda où les associations pourront annoncer plus facilement leurs événements. C’est un nouveau magazine plus court, mais distribué en toutes-boîtes plus souvent. Ce sont des verres, enfin uniformisés et où seront majoritairement servis des produits locaux.

Spott, le nouveau nom, a été dévoilé devant quelque 350 personnes ce mardi soir. Il est désormais visible sur la façade.

Celle-ci sera bientôt rénovée pour rendre le bâtiment plus performant au niveau énergétique dans le cadre du plan wallon RenoWatt.

Le centre culturel compte aussi revoir son hall d’entrée tandis qu’il réfléchit également à sa programmation.

Bref, le changement de nom n’est qu’une étape dans la dynamisation et la modernisation de l’institution.

Et Étienne Struyf de glisser : "On veut, pour demain, être reconnu pour la valeur de ce qu’on est et de ce qu’on fait. Par rapport à d’autres structures identiques, j’ai calculé que nous étions sous-financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 350 000 à 400 000 €."