Le chien Arthur a vécu sa première journée au bureau à l’administration communale de Braine-l’Alleud

Désormais, le personnel communal peut en effet venir au travail avec son chien.

Béatrice Lacroix, qui travaille depuis 43 ans au sein de l’administration brainoise, avait emmené les jouets d’Arthur, un panier, une gamelle d’eau et une autre de croquettes…

"Il est un peu craintif mais il est surtout très gentil: je savais qu’il n’y aurait aucun problème, explique-t-elle. Je suis allée le promener comme chaque matin avant de venir au bureau, et j’ai pris mes chaussures de marche et sa laisse pour qu’on y retourne durant la pause de midi. Il devrait donc dormir l’après-midi. Il est sage à la maison mais je préfère qu’il soit avec moi, puisque je l’adore !"

Avant d’emmener Arthur au bureau, Béatrice Lacroix a dû obtenir l’accord de l’ensemble de ses collègues, même si l’animal reste la plupart du temps dans son bureau, qui est fermé. Environ 25 fonctionnaires ont été consultés, personne ne s’est opposé à la venue du chien.

"Et en arrivant ce matin, j’ai vu que tout le monde avait le sourire, certains ont parlé à Arthur. Tout le monde trouve ça très bien ! se réjouit la maîtresse. Arthur, lui, s’est très vite adapté. Il m’a suivie quand je suis allée au copieur puis je suis allée chercher un café, il a fait un peu le tour et est revenu avec moi dans le bureau. Je pense qu’il viendra régulièrement avec moi. Quand il est à la maison, je rentre pour le sortir à midi mais quand je repars au bureau, il me regarde avec un air un peu triste. Aujourd’hui, on reste ensemble !"