Louvain-la-Neuve : malgré des carnets de commandes d’un montant de 1 milliard, IBA peine à recruter de nouveaux collaborateurs

"On recrute 100 collaborateurs en Belgique et 200 dans nos différents centres partout dans le monde. Et recruter, c’est un challenge aujourd’hui", avoue Adina Avram, responsable du recrutement chez IBA, qui met en avant l’environnement proposé par le leader mondial des accélérateurs de particules pour attirer de nouveaux travailleurs: environnement innovant et international – 50 nationalités travaillent en Belgique –, bien-être des travailleurs, et des postes de travail ayant du sens puisque les technologies d’IBA permettent de lutter contre certains cancers.

"Les carnets de commandes sont pleins et s’élèvent à plus d’un milliard d’euros"

IBA ne cherche pas que des scientifiques, l’entreprise engage aussi beaucoup de techniciens.

"En plus, IBA est une des premières entreprises belges à avoir obtenu le label “B Corporation” qui assure un environnement favorable à l’épanouissement professionnel mais aussi personnel", poursuit Adina Avram.

En plus, tout va bien pour IBA: "Les carnets de commandes sont pleins et s’élèvent à plus d’un milliard d’euros, précise Frédéric Nolf, responsable des ressources humaines. On a vraiment besoin de renforts."

L’entreprise rappelle d’ailleurs qu’elle ne cherche pas que des profils scientifiques. "Contrairement à ce qu’on pourrait croire, IBA n’est pas qu’un immense centre de recherche, on engage beaucoup d’électromécaniciens et de mécaniciens. Notre personnel compte d’ailleurs davantage d’électriciens que de médecins. Il y a souvent une grande méconnaissance des métiers dont nous avons besoin", insiste-t-on du côté d’IBA.

Malgré tout, la grande majorité de ces profils IT, scientifiques, techniques ou encore de gestion, sont actuellement considérés comme étant en pénurie.

Parmi les actions menées pour attirer de nouveaux collaborateurs, l’entreprise organise avec le Forem une soirée spéciale recrutement, "Meet & Join IBA", à Louvain-la-Neuve le mardi 28 mars prochain.

"Nous assurons un premier filtre parmi les candidatures, assure Jean-Christophe Dehon, du Forem. On espère pouvoir dépasser les 50, 60 invitations…"

Pour y participer, il suffit de consulter les offres d’emploi d’IBA proposées sur le site du Forem, de vérifier les compétences demandées et de remplir le formulaire d’inscription correspondant à la (ou aux) fonction(s) sélectionnée(s). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 mars et sont obligatoires.