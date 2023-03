Plus de deux semaines de travaux sur la traversée de Tubize N246 (Infographie)

Les futurs travaux de la traversée de Tubize ©IPM Graphics

Pour ne pas trop perturber le trafic routier, les travaux vont être répartis en deux phases. Une première du lundi 20 mars au vendredi 31 mars et une deuxième, plus petite, du lundi 3 avril au mercredi 5.

Lors de la phase 1, les usagers pourront descendre la traversée vers le canal par l’intermédiaire des rues du Perroquet, des frères Taymans et Reine Elisabeth jusqu’aux bifurcations avec la rue Raymond Luycx. En complément des travaux, la chaussée entre le rond-point des Forges et celui du Boulevard Deryck sera impraticable du mercredi 22 au vendredi 24 mars. Pour rejoindre, la N6 vers Hal, il faudra donc descendre les rues du Perroquet et des frères Taymans avant de remonter par l’avenue de Mirande vers la rue des Ponts afin de rejoindre la nationale.

Durant la phase 2, du lundi 3 au mercredi 5 avril, la chaussée entre les deux giratoires sera fermée dans l’autre sens (vers la traversée). Pour contourner, il faudra descendre la N6, chaussée de Mons, jusqu’au carrefour avec la rue Reine Astrid avant de reprendre l’avenue de Mirande jusqu’à remonter la rue des Frères Taymans et prendre la rue Reine Elisabeth.