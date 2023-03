Jean-Marie Van Butsele, le marcheur au grand cœur a été accueilli par la princesse Caroline de Monaco

L’arrivée à Monaco était un peu particulière. Jean-Marie Van Bustele a en effet été reçu par SAR la princesse Caroline de Monaco et sa fille Charlotte: "Un accueil très sympathique. La princesse est très sympa, très ouverte, nous avons pu parler très librement avec elle, sans trop de protocole", explique Jean-Marie Van Butsele. En plus, Eliot Matazo, jeune footballeur belge évoluant à l’AS Monaco, lui a remis un maillot signé par les joueurs de l’équipe première.

Et quand il évoque son périple, il précise que "dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu de casse. Certains moments ont été plus difficiles que d’autres. Certaines étapes faisaient plus de cinquante kilomètres. J’ai eu deux jours de pluie et la tempête dans les Gorges du Verdon où il n’était pas évident d’avancer."

De nombreuses personnes l’ont accompagné durant le parcours

Sur le parcours, il a rencontré pas mal d’associations, des membres des Lions Club, il a été reçu dans de nombreuses mairies. Il avait, il est vrai, préparé minutieusement son périple en écrivant aux mairies, aux associations locales pour chacune de ses étapes. De nombreuses personnes l’ont même accompagné durant le parcours: "Lors de la dernière étape, nous avons été accompagnés par des marcheurs de l’Accueil des Villes de France. Nous, parce que mon épouse, Nicole, et un ami, Yves Leroy, m’ont rejoint la dernière semaine."

Plus de 20 000 € déjà récoltés

La princesse Caroline de Monaco est présidente d’honneur de l’association monégasque Jeune J’écoute avec laquelle la Fondation Bâtisseurs d’Étoile a un partenariat: "Cette année, le soutien financier de la marche ira principalement à la Fondation Bâtisseurs d’Étoiles, que dirige Christiane Marchal. J’imagine qu’une partie sera rétrocédée à Jeune J’écoute mais je ne m’occupe pas de la répartition. Le pensionnat Henri Jaspar de Woluwe-Saint-Lambert sera lui aussi aidé", signale Jean-Marie Van Butsele.

Jusqu’ici, plus de 20 000 € ont été récoltés: "Il faut y ajouter les chèques reçus le long du trajet. Certaines associations ont fait des promesses de dons qu’elles doivent encore verser. Une personne a demandé de remplacer ses cadeaux de mariage par un versement sur le numéro de compte de la fondation", précise Jean-Marie Van Butsele.

Il est d’ailleurs toujours possible de faire des dons au compte BE70 1918 0070 2125 au nom de la SRPE avec en communication: marche caritative Jean-Marie 2023. Déductibilité fiscale à partir de 40 €.