Rénover l’IPES plutôt que déménager, “une occasion manquée” à Wavre

S’il n’a pas contesté ce subside, le député André Antoine (Les Engagés) a interrogé le ministre Frédéric Daerden (PS) pour savoir pourquoi la piste d’un rapprochement entre l’IPES et l’athénée Maurice Carême avait été abandonnée.

Pour rappel, la Province du Brabant wallon avait initialement prévu de déménager l’IPES sur un terrain qu’elle avait acheté en 2018 et situé à l’arrière de l’implantation “Maurice Carême” de l’athénée royal Rixensart-Wavre. Cependant, en début d’année 2022, la Province a abandonné ce projet, pressé par l’état des bâtiments de l’implantation du Quai aux Huîtres qui nécessitait une rénovation urgente.

La collaboration entre les deux établissements secondaires wavriens publics prenait trop de temps à se construire, expliquait alors la députée provinciale Isabelle Evrard (PS). La Province décidait donc de rénover ses bâtiments dans le centre de Wavre. Elle sollicitait et obtenait un subside pour ce faire.

Le ministre Daerden, qui exerce la tutelle sur les bâtiments scolaires, ne s’est pas appesanti sur les raisons qui ont poussé la Province à changer son fusil d’épaule. Il avait déjà marqué son étonnement à l’époque.

Il s’est donc contenté d’expliquer au député Antoine pourquoi il avait décidé d’accorder un subside de 7,8 millions à la Province : “S’agissant d’une rénovation lourde avec amélioration énergétique, ce projet semblait très bien correspondre à une subvention dans le cadre du Plan de reprise et de résilience européen. Toutefois, lors du classement, ce dossier n’a pas été retenu, car l’enveloppe budgétaire était dépassée. Compte tenu de l’urgence à assurer la sécurité des bâtiments et les adapter aux défis climatiques, j’ai octroyé une promesse de subvention à l’aide du fonds classique de subventions.”

Frédéric Daerden ne s’est pas appesanti non plus sur l’échec de la collaboration entre l’athénée Maurice Carême et l’IPES. Ce qui n’a laissé André Antoine sans réaction au moment de conclure.

Le député a exprimé sa déception quant à l’échec de la collaboration entre les deux établissements et a souligné qu’il s’agissait d’une occasion manquée : “J’entends que vous avez renoncé à vos projets de synergie pédagogique pour respecter l’autonomie provinciale. Il n’empêche : aujourd’hui, il n’y a plus de projet de redéploiement pédagogique pour l’athénée royal Maurice Carême qui, du reste, a dû se rapprocher de l’athénée royal de Rixensart, bien plus éloigné que ne l’était le site de l’IPES de Wavre. Je ne suis pas le seul à affirmer qu’il s’agit d’une occasion manquée : des experts pédagogiques – notamment les responsables de l’athénée – l’ont fait, sans oublier la condamnation du ministre d’État – socialiste – André Flahaut, qui ne comprend rien aux décisions intervenues.”