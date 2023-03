”Tiens bon !”, le projet de la Province du Brabant wallon pour soutenir les élèves

Ce projet pilote à la maxime encourageante – “accroche-toi, c’est la dernière ligne droite” – a pour objectif de proposer des cours de remédiation aux élèves en français, mathématiques, physique, chimie, néerlandais et anglais.

Cette initiative se tiendra pendant la deuxième semaine des vacances de printemps dans les quatre écoles provinciales (CEPES de Jodoigne, l’IPES de Wavre, l’IPET de Nivelles et l’IPES de Tubize). Mais elle s’adresse bien à tous les élèves de la 6e primaire à la rhétorique résidants dans la province ou fréquentant une école du Brabant wallon.

Pour 35 €, les élèves pourront suivre deux matières durant des séances de deux heures auxquelles participeront un maximum de dix élèves du même degré par séance.

Les inscriptions se feront du 17 mars au 2 avril (www.brabantwallon.be). Les organisateurs attendent jusqu’à 270 élèves.

Du côté des enseignants, les inscriptions sont déjà ouvertes et se clôtureront aussi le 2 avril. S’il y a toujours des professeurs enthousiastes à intégrer le projet, les organisateurs redoutent une diminution du nombre d’inscrits. “Cette année les congés de printemps tombent en mai, les professeurs pourraient prévoir de partir en vacances”, confie la députée provinciale en charge de l’enseignement, Isabelle Evrard (PS).

Des ateliers de découverte et d’orientation

La Province, en partenariat avec Cap Innove (programmation de drones), l’ASBL Synfora (orientation positive des jeunes vers les formations qualifiantes) et Open Hub (robotique et réalisation de film sur tablette), proposera aussi des après-midi d’orientation et de découvertes technologiques et scientifiques.

”Il est essentiel pour nous d’offrir à nos jeunes le goût de la découverte et une ouverture sur le monde”, souligne la députée provinciale.

Ces activités seront réservées aux élèves de la 6e primaire à la 3e secondaire.

”Tiens bon !” remplace le projet “Reconnexion” qui avait lieu au mois d’août. Lors de sa dernière édition, en 2022, seulement 200 élèves s’étaient inscrits. Une des raisons était que l’initiative avait lieu après les examens, alors qu’aucune seconde session n’était organisée.