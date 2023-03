Toujours pas de solution pour les Jacinthes à Braine-le-Château : la construction du centre de jour ne redémarre pas

Les devis reçus pour la poursuite des travaux font passer le budget de la construction de 2 à 2,8 millions €. L’ASBL doit donc trouver des moyens supplémentaires pour poursuivre les travaux.

Le député wallon Nicolas Janssen (MR) a, une nouvelle fois, demandé, le 7 mars 2023, à la ministre wallonne de l’Action sociale Christie Morreale (PS) si l’AViQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) pouvait venir à la rescousse du centre.

La ministre n’a pas sorti ni le chéquier, ni le chantier de l’impasse. Christie Morreale a reconnu que “le service (Les Jacinthes) travaille dans des conditions très vétustes et indignes, pas par la faute de l’institution. À travers les plans d’investissements qui ont été consentis ces dernières années en Wallonie, nous avons beaucoup amélioré l’infrastructure dans le secteur du handicap, de la santé mentale et dans celui des maisons de repos. Quelques-uns n’ont pas abouti. Les Jacinthes en font partie pour différentes raisons.”

Et quand les travaux ont enfin pu commencer, la poisse s’en est mêlée.

”Le chantier a pris un retard considérable. Et à la suite de l’augmentation importante des coûts de la construction, à laquelle s’ajoute l’inflation, l’ASBL est désormais apparemment dans l’incapacité de poursuivre les travaux, sauf à bénéficier de moyens additionnels, poursuit la ministre. Ce n’est pas la première fois que je suis confrontée à ce type de situation au sens où, aujourd’hui, on a beaucoup d’infrastructures vétustes dans le secteur hospitalier, par exemple, du handicap ou de la santé mentale. Des demandes pourraient aussi être accordées pour l’ensemble des secteurs, ce qui aurait un impact financier de plusieurs centaines de millions d’euros, à charge de la Région. Nous devons étudier quelle est la solution qui peut être menée pour permettre aux bénéficiaires de cette infrastructure et à ses travailleurs d’évoluer dans des conditions correctes.”

Le député Nicolas Janssen a répété que les difficultés rencontrées par les Jacinthes “n’étaient clairement pas de leur responsabilité”.

Le La Hulpois presse dès lors la ministre Morreale d’agir : “Je ne peux que continuer à vous encourager à explorer les solutions possibles avec l’AViQ. Je répète que ce soutien nous semble primordial. C’est un cas parmi d’autres, mais on sait à quel point il est important de soutenir financièrement et moralement l’ensemble de ces centres de jour agréés pour garantir un accompagnement de qualité aux personnes atteintes de polyhandicaps mentaux et physiques dans notre Région.”