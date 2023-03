Voici les grands investissements d’Infrabel à venir sur les lignes Ottignies-La Hulpe et Nivelles-Waterloo

Le second grand chantier est le tant attendu RER. Pour cette ligne, la mise en service se fera en quatre temps. En juin 2025, il sera opérationnel entre Watermael et Bakenbos. Le RER atteindra alors la frontière linguistique. Pour décembre 2026, la ligne sera raccordée de la Hulpe à Profondsart. Ottignies sera reliée en décembre 2029 et, pour Louvain-la-Neuve, ce sera déjà pour la fin de cette année.

Par ailleurs, d’importants travaux ont été réalisés à l’automne 2022 en gare d’Ottignies et continuent jusqu’à la fin de ce mois-ci. On peut déjà noter les 9,5 km de nouvelles voies, les 15 aiguillages mais surtout les 2 nouveaux quais de 350 mètres de long. Et les travaux se poursuivent avant les congés de fin d’année : fondations au niveau des quais et préparation des plateformes d’accueil des futures voies.

Jusqu’en 2026, les travaux sont concentrés sur quatre gares en même temps : La Hulpe, Genval, Rixensart et Profondsart. Ces stations sont les intermédiaires entre Ottignies et le Brabant flamand puis Bruxelles. Pour les quatre, l’année 2023 verra la pose de voies latérales en direction et au retour de Bruxelles. Les deux voies supplémentaires seront mises en service en avril 2024. Pour accompagner les nouveaux tronçons, de nouveaux quais seront également construits. Pour La Hulpe, le nouveau quai et la nouvelle voie vers Ottignies devront être prochainement mis en service, le 17 avril prochain.

Entre 2024 et 2026, ce sera le moment de rénover le quai central de la gare la hulpoise puis de poser les deux voies qui le borderont. Même chose pour Profondsart : le quai central sera réalisé durant les années 2024 et 2025 avec les accès. Les voies suivront.

Au final, les quatre gares auront l’ensemble de leurs voies et de leurs quais pour la fin de 2026.

Calendrier des travaux d'Infrabel sur la ligne 161 ©IPM Graphics

La ligne 124, Braine-Alliance se construit et grands changements pour Lillois

Il n’y a pas que sur la ligne 161 Ottignies-Bruxelles qu’Infrabel concentre ses efforts. La ligne 124 Bruxelles-Nivelles verra aussi pas mal de transformations et, plus particulièrement, la petite gare de Lillois.

Les travaux du RER suivent de près ceux de la ligne 161. Waterloo, Braine-l’Alleud et la nouvelle gare de Braine-Alliance seront raccordés en décembre 2025. Lillois et Nivelles attendront 2029. Pour pouvoir rejoindre Bruxelles en RER, il faudra par contre attendre 2033 le temps que les lignes soient opérationnelles en Brabant flamand, de De Hoek à Linkebeek.

Pour la gare de Waterloo, une de nos précédentes éditions détaille l’ensemble des opérations prévues avec le bouclage en 2025 lors de la pose des 3e et 4e voies. Mais avant ça, en fin 2024, le quai central sera terminé, une nouvelle rampe PMR mise en service et le nouveau quai, rue Emile Dury, réalisé.

Du côté de Braine-L’Alleud, les quais seront rénovés dès cette année et jusqu’en 2025 pour la gare du même nom. En ce qui concerne la future gare de Braine-Alliance, Infrabel arrive à la fin de la construction des 3 quais et ils seront aménagés par après. Fin des travaux également prévus pour 2025.

Calendrier des travaux d'Infrabel sur la ligne 124 ©IPM Graphics

Pour la gare de Lillois, il va falloir faire de la place… beaucoup de place. Pour l’instant, la voie ferrée ne comprend que deux voies. Il y en aura quatre. Pour commencer, Infrabel va préparer le terrain dès ce printemps. S’ensuivra la suppression des deux passages à niveau, rue René Frank et rue Moulin. Mais pas sans faire quelques aménagements préalables afin de ne pas couper Lillois en deux. À cet effet, le pont rue Rivelaine est déjà passé à double sens. Il y a aussi l’aménagement d’un nouveau rond-point rue Rivelaine qui se finira fin 2024. Pour fluidifier le trafic et le stationnement, un parking et une nouvelle voirie d’accès vont être créés pour l’École du Pré Vert. Une fois ces travaux terminés et les passages à niveau hors service, l’élargissement des voies pourra commencer d’ici 2025. Entre cette date et 2029, il s’agira de finir les infrastructures : voies, caténaires ainsi que la signalisation.

La gare de Lillois accueillera bientôt quatre voies ©DR

Et du côté de la SNCB ?

Le nouveau contrat de gestion de la SNCB a été approuvé fin de l’année 2022. L’occasion de révéler les investissements dans les gares qui auront lieu dans les années à venir jusqu’en 2032. 1,836 milliard d’euros au total pour améliorer l’accessibilité, la sécurité et aménager les gares. Avec la clef de répartition entre les régions, 40 % des investissements iront en Wallonie. Pour le Brabant wallon, 7 gares de grandes et moyennes tailles sont concernées et 7 plus petites bénéficieront de travaux localisés.

En ce qui concerne la plus grande concentration de travaux, deux grands axes sont à dégager : la ligne 124, dont la partie brabançonne va de Nivelles à Waterloo ; et la Ligne 161, d’Ottignies à La Hulpe, avec la bifurcation Louvain-la-Neuve.

Le plus gros des travaux va à Ottignies avec la poursuite de son masterplan. La gare est déjà en pleine refonte depuis plusieurs années. Un nouveau quai a déjà été installé et les suivants arrivent au fur et à mesure. La gare d’Ottignies se met également au niveau de ses petites sœurs : accès au PMR et parkings vélos. Sans compter, les nouveaux bâtiments voyageurs, bureaux etc. Un tout nouveau visage pour l’une des gares les plus desservies de Wallonie.

Une esquisse du projet de nouvelle gare, à Ottignies. ©SNCB

Pour les gares moyennes de Louvain-la-Neuve et Genval, des aménagements seront également prévus pour les PMR mais aussi pour la mobilité douce. Les deux gares deviendront entièrement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Genval accueillera des abris vélos tandis que les quais de Louvain-la-Neuve vont s’allonger.

Sur la même ligne, les plus petites gares auront aussi leur part de travaux : Mont-Saint-Guibert, Profondsart, Rixensart et La Hulpe. Il y a aussi Bierges-Walibi et Wavre sur la ligne 124. Concrètement, la SNCB ne détaille pas les travaux prévus mais cela sera révélé dans le cadre d’exercices budgétaires annuels.

Quelques changements à prévoir pour la ligne 124, Nivelles, Braine-L’Alleud et Waterloo, ainsi que la ligne 96 pour Tubize. Comme pour les autres gares, les moyens vont être concentrés sur l’accessibilité, que ce soit des PMR mais aussi des vélos et des voitures pour Braine et Tubize, plus particulièrement. Également pour les quatre gares, les quais seront rehaussés pour faciliter l’entrée et la sortie des trains. Sur le trajet Nivelles-Braine-L’Alleud-Waterloo, la petite gare de Lillois bénéficiera aussi d’aménagements pour la mobilité et les PMR, mais les moyens seront plus modestes que ceux prévus par Infrabel. Ils seront plus proches des autres investissements pour les gares S.