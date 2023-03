Perwez : habitat et agriculture au Festival Vivre Debout

Le festival a démarré ce jeudi avec une projection du documentaire Tandem local proposée aux stagiaires de l’ASBL Crabe, active dans l’insertion socio-professionnelle en lien avec l’environnement.

Ce vendredi, le festival se délocalise au collège Da Vinci pour les projections du film Hors normes, du biopic Simone et de Rien à foutre, film récompensé à trois reprises aux Magritte. À 18 h 30, en ouverture de la soirée, animation proposée par le musicien Max Vandervorst.

La journée de samedi sera consacrée à l’habitat avec, en journée, les documentaires Allons nous vers la fin de la maison 4 façades ? et La vie en kit dont les réalisateurs seront présents. Le soir, la comédie Incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat et Léa Drukker. “C’est un film un peu spécial, j’espère qu’il plaira, glisse Serge Charlier. On descend dans la cave d’une maison et on s’oublie, on rêve, avant d’en sortir et de se retrouver face à la réalité…”

Dimanche, le long-métrage Les Folies fermières, qui raconte l’histoire vraie d’un agriculteur qui a transformé son exploitation en cabaret pour mettre en avant ses produits, sera suivi du documentaire Zut (zone urgente à transformer), presque local, puisqu’il s’agit du combat mené par des habitants de Fernelmont, convaincus que leur santé est mise à mal par les produits de protection des plantes. Dimanche aussi, Abondance, documentaire d’Odile Maskens et Jean-François Awad qui seront présents.

Le festival se clôturera avec la projection de Goliath, qui retrace le combat mené par des agriculteurs contre l’agro-industriel Monsanto, connu pour son herbicide à base de glysophate.

