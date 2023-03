Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Une exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format dans le Jardin de l’abbé.

©-Christophe Linchamps

En marge de l’exposition, des conférences et des avant-premières en présence de Tanguy Dumortier seront proposés au public. Au programme, notamment: "Notre Jardin extraordinaire: une aventure commune" (21 mars) ; "Le retour du loup en Wallonie, de l’imaginaire à nos portes" (29 mars) ; "Les oiseaux des jardins" (5 avril).

www.villers.be

"Collections insolites" à Wavre

Du 11 au 26 mars, VisitWavre revient avec une nouvelle édition de sa traditionnelle exposition de collections insolites au château de l’Ermitage. Il faut dire que l’événement s’améliore d’année en année et attire une foule de plus en plus nombreuse. Afin de découvrir les passions originales des collectionneurs, une permanence sera organisée pour que vous puissiez les rencontrer.

Château de l’Ermitage, rue de l’Ermitage, 23, à Wavre.

Du mercredi au vendredi de 14h à 17 h, le samedi et le dimanche de 14h à 17 h.

visitwavre.be

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

villers.be

"Effigies" de Catherine Thiry au Mémorial 1815

Les visiteurs habitués, comme les visiteurs de passage au Mémorial Waterloo 1815, aimeront découvrir les œuvres de Catherine Thiry dans un décor à leur mesure. Jusqu’au 31 mars, de 10h à 17 h 30. Entrée libre. Allée de la Garde, Mémorial Waterloo 1815, route du Lion 1815.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Cette exposition temporaire propose de découvrir les innovations techniques apportées à la navigation, le quotidien des hommes à bord des frégates d’époque ainsi que la contribution des ressources belges dans le développement de la marine impériale. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be

"Support Group" à Wavre

"Support Group" est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, à la Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, 1300 Wavre.

gallerynostrum.com

"Légitimes" à Ottignies

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l’ASBL Women We Share a choisi, à travers une série de portraits de l’artiste Nafi Yao, de mettre à l’honneur des femmes d’action, des contemporaines, et leurs initiatives inspirantes. L’exposition est accessible jusqu’au 4 avril. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle au Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue des Combattants, 41, à Ottignies.

poleculturel.be

Théâtre

Quelle Troupe ! présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant" à Braine-l’Alleud

Voici une toute jeune compagnie issue des cours des arts de la parole de l’académie de musique de Braine-l’Alleud. Elle prolonge le rêve de jouer sur scène d’un groupe de passionnées. Après deux spectacles à leur palmarès, "Pigeon vole" (2021-2022) d’après Georges Berdot et "Le journal d’une femme de chambre" (2020) d’après Octave Mirbeau, la troupe présente "Et Dieu oublia le Prince Charmant".

Trois représentations sont prévues le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril à 20h ainsi que le dimanche 2 avril à 15 h.

Maison de Tous, chaussée d’Alsemberg, 704, à Braine-l’Alleud.

Contact et réservations: www.quelletroupe.be

Musiques

Tuur Florizoone à Sart-Risbart

Tuur Florizoone sera en concert à l’église de Sart-Risbart ce dimanche.

Ce dimanche 19 mars, à 16 h, Tuur Florizoone sera en concert à l’église de Sart-Risbart. À l’accordéon solo, cet artiste ne fait qu’un avec son instrument et le plaisir du moment présent parsème sa musique…

Rue de l’Étang, 3, à Sart-Risbart.

Réservation obligatoire: 0476 97 21 42,jules@travers.betravers.be

Rencontres musicales au château de La Hulpe

La 7e édition des Rencontres musicales. Cette année, hommage à César Franck dont on vient de fêter le 200e anniversaire de sa naissance. Le programme propose un éventail intéressant d’œuvres de Dvořák, Mendelssohn, Saint-Saëns, Brahms, Prokofiev, etc. Ce vendredi 17 mars (20 h), trios à clavier. Ce dimanche 19 mars (18 h 30), trios à clavier. Le vendredi 24 mars (20 h), duo violon et piano. Le dimanche 26 mars (18 h 30), quartette et quintette.

Chaussée de Bruxelles, 111, à La Hulpe.

chateaudelahulpe.be

"Ocho Manos – Tome 1" par Karim Baggili à Louvain-la-Neuve

Karim Baggili sera en concert à la Ferme du Biéreau ce samedi.

Plusieurs années se sont écoulées depuis la sortie de la duologie "Apollo You Sixteen" et Karim se réjouit de revenir au-devant de la scène pour vous présenter un nouvel album. Il est rejoint par le percussionniste Étienne Serck, un ami de longue date. Cet opus est entièrement consacré au oud avec une place privilégiée pour les percussions et les rythmes d’influences très diverses (Pérou, Europe de l’Est, Moyen Orient). Sur scène, ils seront rejoints par les fidèles et talentueux Youri Nanai et Vivian Ladrière.

Ce samedi 18 mars, à 20 h 30, à la Ferme du Biéreau, avenue du Jardin botanique, à Louvain-la-Neuve.

info@laferme.be

Jeune public

"Delphi" à Wavre

Le spectacle "Delphi" trouve ses origines dans une bande dessinée qui raconte l’histoire d’une petite fille qui cherche à retrouver ses parents. Ce conte musical est illustré en live le long d’un grand rouleau de papier par la dessinatrice Tamar Levi. Le souffle de la flûte suit le voyage émotionnel de l’héroine et plonge le spectateur dans les différents mondes folkloriques traversés par Delphi.

Le dimanche 26 mars, à 15 h, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Humour

Jeud’redis de l’humour à Wavre

Créé par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, le Comedy Spot est un concept sans chichis: un accueil familial, une proximité avec les artistes, une agréable convivialité.

Le 13 avril, à 20 h, Dan Gagnon sera de retour avec le Comedy Spot, à l’Espace Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

Réservation obligatoire: 010 22 48 58, info@columban.be.

Ateliers

"Ricochets !", des ateliers sur la présence de l’eau à Nivelles et Rixensart

"Ricochets !", le nouveau projet de la plateforme PulsArt, questionne la présence de l’eau en Brabant wallon et fera escale dans onze communes partenaires. Lors d’ateliers menés par l’artiste Marion Fabian, les habitants pourront explorer, observer, dessiner, creuser autour de cet élément-ressource. Les premiers ateliers se déroulent à Nivelles (les 23, 25 mars et le 1er avril) et Rixensart (les 2, 14 et 20 avril) et sont réservés aux habitants de ces communes. Les inscriptions se font via les centres culturels des communes précitées. Attention, les places sont limitées.

Les différents rendez-vous: à Nivelles: jeudi 23/3 à 20 h, conférence M. Petrella au CCN ; samedi 25/3 de 10h à 17 h, balade suivie d’un atelier de dessin ; samedi 1/4 de 10h à 13 h, atelier gravure en lien avec l’atelier dessin.

Tout est gratuit mais sur inscription (places limitées).

ccbw.be

Conférences

"Transition vers une société durable" à Nivelles

L’antenne interuniversitaire UCLouvain-ULB des aînés organise une conférence sur le thème "Transition vers une société durable" le lundi 20 mars, à 14 h 30, au Waux-Hall, place Albert Ier, à Nivelles. Orateur: Éric Lambin, Professeur UCLouvain et Stanford University, lauréat des prix Francqui 2009 et Blue Planet 2019.

0476 29 00 17, aida-secretariat@mail.be

Perwez durant la Seconde Guerre mondiale

Vendredi 17 mars, 20 h. Orateur: Benjamin Heylen, conservateur du Musée 40-45 de Malèves. La conférence sera suivie d’une discussion informelle avec l’orateur. Entrée gratuite mais inscription obligatoire (nombre de places limité).

L’Oasis, chaussée de Wavre, 212, à Thorembais-Saint-Trond.

010 88 91 41, gap.thorembais.com

Spectacles

Brabant wallon Ouest: MIKMAK Festival, la marionnette dans tous ses états

Le MIKMAK Festival propose, du 10 au 28 mars, une série de spectacles à Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Braine-l’Alleud, Nivelles et Genappe. Au programme: des spectacles drôles, inspirants, bouleversants parmi lesquels "Le Caméléon" de Guillaume Alexandre (Compagnie Bakélite) et un parcours spectacle interactif intitulé "Puppet Space Odyssey", fruit du travail de onze associations et écoles de la région qui ont participé aux ateliers de création et de manipulation de marionnettes, avec la complicité du Collectif Boîte à Clous. Le MIKMAK Festival est porté par les Centres culturels des communes où il se tiendra et est coordonné par le Centre culturel du Brabant wallon.

ccbw.be

"Orgasme(s)" à Rixensart, puis à Tubize, Nivelles, Ottignies-LLN…

"Orgasme(s)" est une création du Canine Collectif autour de la question du plaisir. C’est une "collaboration itinérante" entre le Vilar et 13 lieux de culture et centres culturels du Brabant wallon. L’occasion pour vous de découvrir une création du Vilar à deux pas de chez vous.

Ce vendredi 17 mars au Centre culturel du Brabant wallon (Court-Saint-Étienne), ce samedi 18 mars au Monty (Genappe), le jeudi 23 mars au Centre culturel de Rebecq, le vendredi 24 mars au Théâtre des 4 Mains (Beauvechain), le samedi 25 mars au Centre culturel de Perwez, le vendredi 31 mars au Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche et le samedi 1er avril au Centre culturel de Braine-l’Alleud (option).

levilar.be/Orgasme-s

"Cabaret du Moine" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges dans la salle romane. Ce vendredi 17 mars (20 h): Olive, auteure, compositrice et interprète belge en pop française, et Coline Blf, auteure, interprète et vidéaste de 23 ans originaire de Namur. Ce samedi 18 mars, Clover Stompers animera la soirée irlandais (sold out aussi). La suite: Romain Helvétius le jeudi 13 avril ; O’Tchalaï (soirée tsigane) le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril.

Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville (071 88 09 80, villers.be, info@villers.be villers.be).

Divers

Nombreuses activités pour les Journées wallonnes de l’eau

Parmi les activités lors des Journées wallonnes de l’eau, on aura des chantiers de nettoyage de rivières.

Durant les Journées wallonnes de l’eau, du samedi 18 mars au dimanche 2 avril, le Contrat de rivière Dyle-Gette et ses partenaires vous invitent à découvrir tous les champs des possibles pour amorcer un changement au travers une multitude de thèmes comme l’assainissement, la production d’eau potable, l’art, la lutte contre les inondations, le nettoyage des rivières, la visite/gestion de réserve naturelle, la découverte de la faune et de la flore, l’aménagement hydraulique… Certaines activités qu’on retrouve sur le site crdg.eu sont réservées aux écoles mais la majorité sont ouvertes au grand public.

Du côté du Contrat de rivière Senne, plus de 30 activités sont au programme de ces Journées wallonnes de l’eau 2023. Programme complet sur crsenne.be.

Marché aux vêtements d’enfants à Ottignies

Vêtements enfants, articles de puériculture, livres, DVD, CD, jouets, jeux de société, jeux d’extérieur, puzzles, peluches… Samedi 18 mars, de 9 h 30 à 17 h, école Saint-Pie X, avenue Saint-Pie X, 5, à Ottignies.

"Zen-topia", salon du bien-être et du développement personnel, à Court-Saint-Étienne

Le salon Zen-topia propose durant deux jours des conférences, des techniques, des idées et des produits à un public "qui veut prendre sa vie en main. Découvrez un salon qui se veut zen… et qui vous veut du bien". Ce samedi 18 mars de 10h à 19h et ce dimanche 19 mars de 10h à 18 h, au PAMexpo, boucle Joseph Dewez, 2, à Court-Saint-Étienne.

zen-topia.com

Grand feu et carnaval de Malèves

Ce samedi à Malèves: 18 h 30, rendez-vous sur le site du grand feu, place communale ; 19 h, départ du carnaval dans les rues du village ; 20 h, allumage du grand feu.

Place communale de Malèves-Sainte-Marie-Wastines.

15-aout.be