J’ai 28 ans et je suis coiffeuse, un métier que j’exerce depuis l’âge de 15 ans. J’ai travaillé dans plusieurs salons de coiffure et j’ai maintenant comme projet d’ouvrir mon propre salon. Je suis originaire de Wavre où j’ai toujours habité.

"Un mariage est sacré. On parle ici d’une expérience hors du commun"

Rencontrer son futur mari le jour de son mariage est particulier. Que pensez-vous du concept de l’émission ?

Un mariage est quelque chose de sacré et il est clair que l’on parle ici d’une expérience hors du commun avec des circonstances différentes de la normale.

Maintenant que vous l’avez vécu, quel regard portez-vous sur ce concept de mariage "hors normes" ?

J’avais regardé l’émission la saison dernière et il est évident que mon regard est différent. C’est tout d’abord stressant et curieux de voir la manière dont les experts analysent notre profil. Quand on rencontre quelqu’un dans la vie "normale", on ne se pose pas de questions aussi profondes. Il faut savoir que dans le cadre de l’émission, il y a un questionnaire à remplir avec de nombreuses questions mais il y a aussi des rendez-vous avec les experts qui abordent encore un autre type de questions. Ce contact humain est très important dans l’expérience.

Pourquoi vous êtes-vous inscrite à l’émission ?

J’ai vu sur internet qu’on lançait le casting. Célibataire après avoir eu des relations qui n’ont pas fonctionné, je me suis dit pourquoi ne pas tenter autre chose qui sorte de la norme, voir où ce genre d’expérience pouvait me mener. Il y avait beaucoup de curiosité au départ.

On vous a vue dimanche dernier lors du premier épisode. Contente des images qui ont été diffusées ?

Quand on regarde l’émission à la télé, on a l’impression que tout va très vite mais quand on vit l’aventure de l’intérieur, on est bien pris en charge et on avance étape par étape. Je trouve que les images diffusées correspondent tout à fait à la réalité. On a pu me voir comme j’étais vraiment avec ces notions familiales qui me sont très importantes. J’ai eu le même retour des gens qui me connaissent et qui ont vu l’émission. Ils m’ont retrouvée moi, naturelle. C’était aussi une belle surprise pour les gens qui n’étaient pas au courant de mon projet.

"Même des gens de ma famille n’étaient pas au courant"

Cela fait plusieurs mois que l’émission a été tournée. Le plus difficile n’est-il pas de garder le secret sur le déroulement de l’histoire ?

Au début, c’est compliqué. On est dans l’euphorie et on a envie d’en parler mais on prend vite l’habitude de ne rien dire. Même des gens de ma famille n’étaient pas au courant de mon projet.

Est-il facile de se lancer dans une telle aventure ?

Oui et non. Il y a en tout cas beaucoup de stress. On se pose énormément de questions, il y a la crainte de s’engager avec un inconnu et on appréhende le jour J. Mais on est tellement bien pris en charge par l’équipe que l’on avance plus facilement.

On ne connaîtra la suite de vos aventures que lors des prochaines émissions mais avec le recul, et sans rien dévoiler, contente de l’avoir fait ?

C’est une grande satisfaction, l’occasion d’apprendre et de découvrir beaucoup de choses sur soi-même. On n’a rien à perdre et tout à gagner dans l’histoire et quoi qu’il arrive, je n’aurai pas le moindre regret.

Un message à passer à ceux qui n’oseraient pas s’inscrire ou tenter l’expérience ?

Qui ne tente rien n’a rien…