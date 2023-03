Lasne : elle crée des œuvres à partir des chemises de Julos Beaucarne

Pour ses réalisations, l’artiste utilise des étoffes du quotidien ou qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Ouverte aux commandes personnalisées, Marianne Sousletissulesoleil peut en effet se servir d’un tissu ayant une valeur symbolique et le travailler pour le faire vivre autrement un peu plus longtemps. "Cela peut être un pyjama du bébé qui est devenu grand, les chemises d’un papa disparu, un doudou ou encore des foulards encore parfumés…", précise-t-elle.

Marianne Sousletissulesoleil expose notamment des créations réalisées avec d’anciens habits du chanteur et poète wallon – et même brabançon wallon – Julos Beaucarne (1936-2021). Étonnant, non ? "J’ai simplement écrit à Boris Beaucarne en lui proposant ce projet. J’ai pu choisir les chemises et les étoles ayant appartenu à Julos lors d’une belle journée de printemps. Mon choix s’est orienté vers les couleurs de l’arc-en-ciel… Beaucoup d’entre nous gardons des tissus dans des boîtes. Les tisser permet de les laisser nous raconter une nouvelle histoire et de nous faire vibrer…"

Les créations exposées à la maison communale de Lasne sont proposées à la vente. Il est possible de rencontrer l’artiste sur place en prenant rendez-vous. "10 % des recettes iront à l’ASBL La Jambette, à Grez-Doiceau, qui dispense des séances d’hippothérapie et des stages pour des enfants valides et moins valides en partageant des activités autour du cheval", précise le service culture de Lasne. "Quoi de plus beau que de redonner confiance et sourire à des enfants ?", ajoute Marianne Sousletissulesoleil.

L’exposition se tient jusqu’au 10 avril. Pour tout renseignement complémentaire: www.lasne.be