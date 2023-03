Ramillies : lancement d’une récolte de 20 000 téléphones portables usagés dans les écoles de Wallonie

En outre, jusqu’à la fin de l’année civile 2023, des ateliers ludiques seront organisés dans 126 établissements scolaires wallons (près de 4 000 élèves). “Il s’agit donc de collecter les portables usagés dans les écoles mais aussi de sensibiliser les enfants à l’impact de l’utilisation d’appareils électriques et électroniques”, explique Sophie De Staercke, animatrice chez GoodPlanet Belgium.

Le premier de ces ateliers était proposé ce vendredi à l’école Saint-Jean-Baptiste d’Huppaye (lire ci-dessous).

Ces ateliers ludiques se dérouleront en deux temps : “Un premier jeu consiste à construire fictivement un smartphone en visitant notamment les pays où se procurer les matières premières et ceux où elles sont transformées. La deuxième étape est une recherche ludique de solutions pour limiter l’impact écologique de notre consommation, en passant par sa réduction, le recyclage, la réutilisation, la réparation ou encore la réflexion quant à notre dépendance à ces articles”, précise Sophie De Staercke.

Objectif 20 000

L’objectif de la campagne est de récolter 20 000 téléphones portables usagés dans les écoles wallonnes avant la fin de l’année.

”L’an dernier, pas moins de 50 millions d’appareils électriques et électroniques inutilisés dormaient dans les foyers belges. Pour les téléphones portables, on évoque 1,5 million d’unités, mais cette appréciation me paraît largement sous-estimée”, commentait ce vendredi Stijn Ombelets, porte-parole de l’organisation Recupel.

À Huppaye, une centaine de téléphones portables usagés ont déjà été récoltés ce vendredi. Nathalie Jadot, directrice de l’école Saint-Jean-Baptiste : “102 GSM ont été récoltés, on a pu conscientiser les élèves et leurs familles. Cerise sur le gâteau, on devrait recevoir un ordinateur voire plus grâce à cette démarche”. Kerry Dablon (GoodPlanet) confirme : “Pour rester dans le thème, ce seront des ordinateurs reconditionnés. Une manière de poursuivre le travail de conscientisation”.