Jusqu'à trente mois d'emprisonnement pour des ventes de cocaïne à Louvain-la-Neuve

Le parquet avait indiqué à l'audience que le principal prévenu avait d'abord rempli des fonctions de livreur de cocaïne, avant de devenir une "nourrice" chez qui la drogue était stockée et répartie entre les livreurs, et finalement "dispatcher" pour deux "centrales" de vente de cocaïne. Durant plusieurs heures par jour, il répondait à deux numéros pour recevoir les commandes des clients et leur envoyer les livreurs.

Un de ceux-ci, T.T., a été repéré en 2019 alors qu'il se rendait chez un consommateur à Lasne. Le tribunal l'a condamné lundi à 15 mois de prison avec sursis, à une amende de 8.000 euros avec un sursis pour la moitié, et lui a confisqué 8.000 euros. L'appartement depuis lequel le trafic a été organisé a été localisé par les enquêteurs et a fait l'objet d'une perquisition.

Lors de celle-ci, la compagne de B.B. a lancé un sac contenu 60 grammes de cocaïne par la fenêtre mais les policiers s'en sont aperçus. Elle s'en tire avec une peine de travail de 180 heures, et 12.000 euros lui sont confisqués.