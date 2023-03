©EdA

À l’heure où les premiers bourdons font leur apparition dans les jardins de l’abbaye, et alors que les papillons jaunes du printemps commencent à voleter dans les talus du bois qui surplombe le site cistercien, les responsables invitent les visiteurs, au travers d’une nouvelle exposition, à se montrer attentifs à la nature qui les entourent.

En effet, ce week-end a été inaugurée l’expo "Notre jardin extraordinaire", regroupant 26 clichés consacrés à la vie sauvage. En 2020, Tanguy Dumortier, le présentateur de l’émission "Le Jardin extraordinaire", sur la RTBF, avait eu l’idée de demander aux spectateurs confinés de filmer ou de photographier la faune sauvage dans leur jardin ou dans les bois aux alentours de chez eux.

De quoi créer une véritable communauté regroupant aujourd’hui 55 000 membres, dont les photos et les séquences vidéos ont non seulement débouché sur la réalisation d’une émission, mais aussi d’un livre intitulé "Notre jardin extraordinaire". On y trouve des clichés incroyables comme celui du lynx repéré dans la vallée de la Semois, mais aussi des instants magiques à portée de tous, comme cette mésange prenant son bain, un écureuil saisi en plein bond…

Tanguy Dumortier viendra raconter l’histoire de certaines photos

Vingt-six photos tirées de cette aventure collective sont exposées jusqu’au 18 juin au sein de l’abbaye cistercienne, et l’accès est compris dans le tarif d’entrée au site. À l’occasion de cette expo, plusieurs conférences seront également organisées. Ainsi, ce mardi 21 mars à 18 h, Tanguy Dumortier sera aux côtés des photographes de la communauté "Notre jardin extraordinaire" pour raconter l’histoire de certaines photos et les rencontres auxquelles elles ont donné lieu.

Le 29 mars à 18 h, toujours en présence de l’animateur de la RTBF, on parlera du retour du loup en Wallonie avec Violaine Fichefet, biologiste en charge du suivi de la faune sauvage au SPW, et Vinciane Schokert, qui est experte en mammifères au SPW. L’occasion de faire le point sur les animaux déjà installés chez nous, sur le suivi dont ils font l’objet et l’impact de ce retour sur les activités humaines.

Le 30 mars seront projetés "Namibie, la traversée des déserts", de Tanguy Dumortier et Jean-Marc Joseph, et "Ile Maurice: le réveil de la nature", de Tanguy Dumortier et Geoffrey Michot. Enfin, le 5 avril, Damien Hubaut, écopédagogue des Cercles des naturalistes de Belgique, donnera une conférence sur les oiseaux des jardins.