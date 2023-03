La date était notée en rouge dans tous les calendriers. Et même si les 1 600 bracelets d’entrée aux soirées étaient bien trop peu vu la demande, qu’importe, le carnaval était de retour et tout le monde en a profité. Le mot d’ordre était merci. Car le carnaval a été pour rappel sauvé en dernière minute, fin 2022, avec un nouveau comité qui a accepté de prendre la relève.

Du plus jeune enfant au plus ancien du village, tout le monde a vécu le moment de manière euphorique, festive et joyeuse.

Le moment fort ? Chaque minute l’était, mais la visite des princes auprès de Berthe, la tenancière du café local qui ne séjourne plus dans son établissement, est le symbole du carnaval. Respect. Celui du folklore, des traditions, et des gens. Longue vie au carnaval d’Hélécine.