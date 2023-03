Un trafic de stups dirigé depuis l’Afrique et interrompu à Wavre

Ils auraient dû être dix sur les bancs de l’accusation, mais les chefs avaient préféré rester dans la nature en espérant passer entre les mailles du filet. Yacouba Balde, plus souvent en Guinée qu’en Belgique, et Abdouramane Barry ne perdent sans doute rien pour attendre car le tribunal correctionnel nivellois, après les avoir condamnés respectivement à six ans et quarante mois de prison ferme, vient d’ordonner leur arrestation immédiate.