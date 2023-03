Faillites dans le Brabant wallon: quand le parquet fait le ménage économique

Le parquet visait aussi, de manière assez étonnante au vu des activités qui semblent avoir cessé en juin 2022, une société de conseil en gestion d’entreprise de Grez-Doiceau dont le gérant déclara ne rien comprendre à cette citation. "Vous restez là les bras ballants alors la société doit 92 000 euros aux contributions directes", constata la substitute du procureur du Roi Magali Raes.

Le tribunal exigea de l’intéressé qu’il revienne à l’audience du 3 avril avec les bilans de la société.

Remise encore, cette fois au 17 avril, pour le gérant d’une société d’entreprise de travaux routiers de Longueville déjà condamnée à payer 200 000 euros à des créanciers alors que 290 000 euros ont été l’objet de saisies. Quatre convocations à comparaître ont été adressées par la chambre des entreprises en difficulté à son gérant qui n’a pas daigné lui répondre. "J’ai tellement de choses à faire", expliqua-t-il sans convaincre le tribunal qui ne reverra donc.

La dernière citation du parquet concernait un Nivellois actif dans la construction qui, lui non plus, n’a pas répondu aux convocations de la même chambre. Il n’était pas présent à l’audience. Son passif est de 50 000 euros.

Un snack à Louvain-la-Neuve, une société de construction à Braine-le-Château...

On en vient aux aveux de faillite. Ils émanent d’une société de construction de Braine-le-Château dont le passif se monte à 123 000 euros. Son avocat a été incapable d’expliquer en quoi pourrait consister son actif.

Déconfiture aussi pour un Waterlootois qui exploitait un snack à Louvain-la-Neuve (100 000 euros de passif), pour un habitant de Braine-le-Château à la tête d’un restaurant à Rebecq (25 000 euros), pour un salon de coiffure de Rosières (60 000 euros) et pour le gérant d’une société de construction de Tubize (120 000 euros).

On retiendra encore l’homologation, par le tribunal, d’une transaction passée entre une agence immobilière et un couple de personnes âgées qui exploitaient un restaurant à Bruxelles. Ce couple lui doit 967 000 euros, mais il n’a plus que la pension pour vivre. L’agence a accepté de signer cette transaction qui porte sur… 15 000 euros. C’est mieux que rien.